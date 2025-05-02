7-11優惠｜7-Eleven限時4日8折優惠　雪糕/零食/飲品/糧油雜貨大減價

【7-11優惠 / 7-Eleven優惠】7-Eleven最新限時優惠，由5月2日至5月5日，於指定分店購物滿$100，即可享全單8折。優惠適用於MÖVENPICK雪糕、多款零食、飲品、糧油雜貨等，即睇詳情！

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7-Eleven一連4日8折優惠

7-Eleven推出限時優惠，由即日起至5月5日，於指定分店購物滿$100，即享全單8折優惠，多款人氣零食、雪糕、飲品、家品都有平，精選推介包括MÖVENPICK雪糕/雪葩100毫升$94.4/6杯、維他豆奶$6/2盒。另外，卡樂B薯片、獅球嘜食油、ZENSES廁紙等都有減價。

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7-Eleven限時優惠詳情

日期：5月2日至5月5日

指定分店：【按此連結】

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