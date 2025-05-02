五一黄金周｜羅淑佩：已有26.5萬旅客入境按年增27%　約260個內地團75%會過夜

五一黄金周昨日（5月1日）展開，文化體育及旅遊局局長羅淑佩指已有26.5萬旅客入境，較去年同期增長27%，當中22.2萬為內地旅客，增22%，海外旅客則有4.5萬，有逾50%增長，證明當局就海內外旅客的推廣工作有成效。另有約260個內地團入境，當中75%會過夜，秩序大致良好。

羅淑佩指十分關注熱門景點萬宜水庫東壩的運作，得悉小巴營辦商增加小巴班次後秩序良好；未來數天亦有不同活動，包括長洲太平清醮、搶包山等，希望可與旅客度過愉快的黃金周。

被問到有內地客選擇來港露營及「徒步」，是否擔心旅客消費力弱，羅淑佩指疫情後全球消費模式轉變，香港與內地交通方便，旅客來港簡單或深度遊都歡迎，商家應推陳出新，吸引旅客在港消費。

至於郊野公園會否增設旅遊配套，羅淑佩指香港重視旅客體驗，簡單配套一定可以做得更多更好，但餐飲等大規模建設則需再商討；又希望市民和旅客體驗香港山徑之美，而非單單消費。

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