睡眠健康｜38歲男四肢麻木血壓飆至200驚揭腦中風　醫曝1玩命習慣致中風年輕化

【捱夜／中風／高血壓／腦出血】中風不是老年人的專利！內地一名38歲男子平日工作繁忙且高壓，因而養成一個壞習慣。有天他突然頭暈、手腳麻痺，送院發現是中風。有醫生指出這個致命的壞習慣，與中風年輕化有莫大關係。

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綜合內媒報道，河南鄭州一名38歲男子從事服裝定制行業，平日工作壓力較大，故此養成放工回家後會玩手機至手機沒電才入睡。他一直以來都有這樣捱夜玩手機的習慣，坦言「30歲前經常11、12時睡覺」，當時習以為常，未覺得有不妥。

直到近年工作壓力日益增加，他放工回家後臨睡前會開始玩手機，直到手機沒電才肯入睡。日復日，有天他突然血壓飆升至200mmHg，其他身體不適症狀隨即而來，四肢麻木、頭暈、噁心，入院發現是小腦出血中風。

河南中醫藥大學第一附屬醫院神經重症科主任醫生張燕平指出，腦出血最常見的原因是高血壓腦出血，而都市人平時捱夜的壞習慣，正是導致中風年輕化的主因。

睡眠健康｜工作過度高壓 誘發「睡眠拖延症」

事實上，都市人工作高壓忙碌，捱夜至深夜很常見，但捱夜的原因未必與繁忙的工作量有關。荷蘭社會學家Floor Kroese在2014年進行了一項研究，指出遲遲不願睡是一種拖延症，即使沒有非熬夜不可的原因，都會自願性熬夜，因為各種心理因素而無法按時就寢。這些報復式熬夜的心理現象其實是一種「補償心理」。此外，奧地利心理學家Alfred Adler亦指，當人因生理或心理問題受挫時，就會不自覺地以其他方式補償，減低自己的不安及焦慮，而這種「睡眠拖延症」正是近年興起的一詞「報復式捱夜」。

睡眠健康｜「報復式捱夜」4大特質

台灣心理學家張蓓雯和趙慈慧曾在《康健雜誌》撰文，指出「睡眠拖延症」有以下4大特質：

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在伴侶／小孩上床睡覺後，整個人變得神采奕奕

手機或平板主頁安裝2個以上線上影音平台或社交軟體App

每天早上需攝取大量咖啡因才能進入工作狀態

常用「我白天工作壓力很大，我需要一點自己的時間」作為捱夜的藉口

睡眠健康｜3招克服「報復式捱夜」

如在上述問題中皆回答「有」，她建議3招改善睡眠品質，克服「報復式捱夜」的心態：

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1. 保留白天的Me Time

從分配時間中，感受到擁有對生活的主導性，增加心理上感受到自己對工作、生活與情緒的控制感。

2. 允許偶爾的放縱

小小的放縱是一種自我照顧，接納自己的不自律，讓工作中的疲憊與生活中的挫折情緒透過這些行為被看見，幫助自己更開放地去體驗這些經驗，才有機會好好疼惜自己的辛苦。如好好享受一頓美食，或工作時間偷閒一下；放假可以挑選個翌日無須早起的夜晚，放任自己捱夜晚睡。

3. 建立新的睡前儀式

如設定固定就寢時間、睡前30分鐘再關掉所有電子產品等，重新建立固定且規律的睡前儀式。

睡眠健康｜睡眠不足9大身體變化

據《每日郵報》報道，英國寢具公司「Bensons for Beds」與睡眠研究專家Dr. Sophie Bostock指出，睡眠不足對身體的影響甚廣，過往有研究指出，長期睡眠不足會增加患上心血管疾病、心臟病、肥胖和2型糖尿病。9大主要身體變化如下：

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為免睡眠不足對身體造成影響，專家亦為此建議4招改善：

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