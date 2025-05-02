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香港零售｜3月零售業銷貨價值臨時估計301億元　按年下跌3.5%

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 1 小時前

最後更新： 剛剛

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

政府統計處今（2日）發表最新的零售業銷貨額數字，2025年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為301億元，較2024年同月下跌3.5%。今年1月與2月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同期下跌7.8%。與去年同期比較，今年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌6.5%。

在3月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.1%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，按年下跌0.5%。

珠寶首飾等名貴禮物銷貨值按年下跌收窄
按主要類別按年情況分析，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌3.9%，其次為服裝（銷貨價值下跌10.8%）；百貨公司貨品（下跌5.0%）；汽車及汽車零件（下跌46.4%）；燃料（下跌3.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌7.7%）；中藥（下跌1.0%）；書報、文具及禮品（下跌0.9%）；傢具及固定裝置（下跌17.3%）；以及眼鏡店（下跌2.7%）。

而超級市場貨品（銷貨價值上升5.2%）；藥物及化妝品（上升1.2%）；食品、酒類飲品及煙草（上升7.8%）；以及電器及其他未分類耐用消費品（上升6.7%）則錄得升幅。

政府發言人表示，3月的零售業總銷貨價值經季節性調整後按月進一步上升，按年跌幅繼續收窄。展望未來，內地經濟持續穩步增長、政府積極通過推動旅遊業及盛事項目以刺激消費市道，以及就業收入上升會繼續支持零售業。然而，環球經濟前景不確定性上升，加上消費模式轉變的持續影響會對零售業帶來挑戰。

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