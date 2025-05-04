Healthy Life｜瑜伽導師教2個動作助準媽媽強化大腿　緩解孕期不適

【瑜伽／拉伸／強化肌肉／懷孕／準媽媽】女性在懷孕期間有機會經歷各種程度的不適，如果有持續運動的習慣，通常有緩解這些症狀。今集瑜伽導師Carol教大家2個動作，幫助準媽媽強化大腿，度過一個舒適及愉快的孕期。以下動作僅供參考，請在專業人士指導下完成。

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動作1

首先將雙腳分開與盆骨同寬，有瑜伽磚的話可夾在大腿中間，可以順帶訓練盆底肌的肌肉

用手扶著牆，雙腳分開成「11字腳」，然後慢慢將臀部沉下去，最理想的狀態是臀部與膝蓋成一直線，膝蓋與腳踭維持在90度

不過，如果覺得90度太辛苦的話，稍微升高一些也完全沒問題

根據自己的能力程度，大約停留10至20個呼吸，之後便可以整個人向上推起身

稍作休息之後，如果情況許可，也可以重新向下坐，大概做3組左右

小貼士：

記住整個背部要緊貼牆壁，不要讓肋骨和牆中間有空隙 做這個動作時切記收緊臀部、踩實腳踭，控制住自己的呼吸 ▼ 點擊圖片放大 +7 +6

動作2

首先膝蓋跪在瑜伽墊上，雙腳分開與盆骨同寬，如果有瑜伽磚就最好，沒有則繼續維持膝蓋與盆骨同寬即可 腳趾踩地、收緊大腿，將瑜伽磚夾緊，收緊臀部及盆底肌，手可以放在大腿前面 吸氣時將上身挨後，無論幅度多少都沒有問題，同時要夾緊瑜伽磚，收緊臀部 呼氣的時候要將臀部推上來，保持上身垂直，這樣便能避免拗腰的情況 可以因應自己當日的狀態，大約做5至10次，稍作休息後可以重新開始，做3組左右 ▼ 點擊圖片放大 +5 +4

特別鳴謝：The Practice Studio提供拍攝場地

撰文：陳慧靈

攝影及製作：馮凱宜、陳健珊

監製：黃存新

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