Healthy Life｜瑜伽導師教2個動作助準媽媽強化大腿 緩解孕期不適
保健美顏
撰文： 陳慧靈
發布時間： 54 分鐘前
【瑜伽／拉伸／強化肌肉／懷孕／準媽媽】女性在懷孕期間有機會經歷各種程度的不適，如果有持續運動的習慣，通常有緩解這些症狀。今集瑜伽導師Carol教大家2個動作，幫助準媽媽強化大腿，度過一個舒適及愉快的孕期。以下動作僅供參考，請在專業人士指導下完成。
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動作1
- 首先將雙腳分開與盆骨同寬，有瑜伽磚的話可夾在大腿中間，可以順帶訓練盆底肌的肌肉
- 用手扶著牆，雙腳分開成「11字腳」，然後慢慢將臀部沉下去，最理想的狀態是臀部與膝蓋成一直線，膝蓋與腳踭維持在90度
- 不過，如果覺得90度太辛苦的話，稍微升高一些也完全沒問題
- 根據自己的能力程度，大約停留10至20個呼吸，之後便可以整個人向上推起身
- 稍作休息之後，如果情況許可，也可以重新向下坐，大概做3組左右
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動作2
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特別鳴謝：The Practice Studio提供拍攝場地
撰文：陳慧靈
攝影及製作：馮凱宜、陳健珊
監製：黃存新
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