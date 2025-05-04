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Healthy Life｜瑜伽導師教2個動作助準媽媽強化大腿　緩解孕期不適

保健美顏

撰文： 陳慧靈

發布時間： 54 分鐘前

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熱門 仁滙醫務 DSE2025 五一黃金周 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

瑜伽導師教2個動作，助準媽媽強化大腿。

【瑜伽／拉伸／強化肌肉／懷孕／準媽媽】女性在懷孕期間有機會經歷各種程度的不適，如果有持續運動的習慣，通常有緩解這些症狀。今集瑜伽導師Carol教大家2個動作，幫助準媽媽強化大腿，度過一個舒適及愉快的孕期。以下動作僅供參考，請在專業人士指導下完成。

最新影片：

動作1

  • 首先將雙腳分開與盆骨同寬，有瑜伽磚的話可夾在大腿中間，可以順帶訓練盆底肌的肌肉
  • 用手扶著牆，雙腳分開成「11字腳」，然後慢慢將臀部沉下去，最理想的狀態是臀部與膝蓋成一直線，膝蓋與腳踭維持在90度
  • 不過，如果覺得90度太辛苦的話，稍微升高一些也完全沒問題
  • 根據自己的能力程度，大約停留10至20個呼吸，之後便可以整個人向上推起身
  • 稍作休息之後，如果情況許可，也可以重新向下坐，大概做3組左右

小貼士：

  • 記住整個背部要緊貼牆壁，不要讓肋骨和牆中間有空隙
  • 做這個動作時切記收緊臀部、踩實腳踭，控制住自己的呼吸
    • 點擊圖片放大
    +7
    +6

    動作2

  • 首先膝蓋跪在瑜伽墊上，雙腳分開與盆骨同寬，如果有瑜伽磚就最好，沒有則繼續維持膝蓋與盆骨同寬即可
  • 腳趾踩地、收緊大腿，將瑜伽磚夾緊，收緊臀部及盆底肌，手可以放在大腿前面
  • 吸氣時將上身挨後，無論幅度多少都沒有問題，同時要夾緊瑜伽磚，收緊臀部
  • 呼氣的時候要將臀部推上來，保持上身垂直，這樣便能避免拗腰的情況
  • 可以因應自己當日的狀態，大約做5至10次，稍作休息後可以重新開始，做3組左右
    • 點擊圖片放大
    +5
    +4

    特別鳴謝：The Practice Studio提供拍攝場地

    撰文：陳慧靈

    攝影及製作：馮凱宜、陳健珊

    監製：黃存新

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