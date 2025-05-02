老字號新格局 恆香百年傳奇 創新突圍

▲ 王偉樑表示，經營企業就是要不斷嘗試，既要保留顧客喜愛的傳統特色，也要適時注入新元素，為大家帶來新鮮感。

在競爭激烈的香港市場，一個品牌屹立百年並非易事。然而，扎根香港逾百年的恆香老餅家（下稱恆香）不但成功突破重圍，更不斷創新求變，為顧客帶來耳目一新的體驗。這家百年老字號如何在市場變遷中完成華麗轉身？且聽恆香行政總裁王偉樑分享這段精彩的品牌進化歷程。

恆香始創於1920年，最初以傳統茶樓「恆香棧」起家，其後發展成為「恆香酒家」，主營傳統點心及小菜。「在互聯網仍然可以找到一些昔日恆香大酒家伴隨元朗舊街景的老照片。」回顧品牌發展歷程，王偉樑表示，恆香在70年代開始轉型，專注發展中式餅食零售市場。時至今日，除了保持餅食零售業務外，品牌更於2021年重返餐飲市場，開設恆香冰室，供應新鮮烘焙的唐餅及紅豆冰等港式特色美食。

從茶樓到餅家 百年品牌創業足跡

談到品牌轉型的關鍵，王偉樑認為成功在於準確把握每個階段的市場機遇和消費者需求。他強調，經營生意從來都不會一帆風順，關鍵是要懂得抓住機會，才能持續發展。「20至40年代維持茶樓業務，是因為當時管理層發現這個業務能提供穩定客源。後來見市場需求增長，便擴展成為大酒家。」

由酒家轉型至零售，同樣源於敏銳的市場觀察。「當年不少酒家的店面都有售賣餅食且深受大家歡迎，我們便順應這個趨勢，開始發展餅食業務。」至於近年開設冰室，則是回應現代消費者對用餐體驗的追求。「現今顧客非常重視體驗，希望能一邊享用餅食，一邊品嘗特色茶飲，而這種需求在疫情期間尤其明顯。」王偉樑透露，目前冰室已擴展至4間分店，反映市場需求強勁。

▲ 恆香近年開設冰室，回應現代消費者對用餐體驗的追求。

立新不破舊 傳統與創新並重

儘管恆香的業務模式多年來不斷演變，王偉樑強調品牌始終秉持「立新不破舊」的理念。「這是我們一直堅持的核心價值，即在保留傳統精髓的同時，思考品牌如何迎合市場需求和顧客興趣。」

為迎合市場變化，品牌持續推陳出新，推出多款創新產品，包括低糖老婆餅、流心奶皇餅、宇治抹茶紅豆餅，以及日本黑芝麻曲奇皮系列月餅、朱古力餡料餅食等。在2019年，品牌更與本土漫畫《老夫子》跨界合作，推出以香港文化為主題的特色月餅，成功打入加拿大等海外市場。

▲ 為迎合市場變化，品牌持續推陳出新，推出多款創新產品，包括熊貓曲奇、低糖老婆餅、Nutella榛子酥等。

創新元素不僅體現在產品本身，更延伸至包裝設計、店舖陳列，以至銷售渠道等各個層面。恆香積極透過不同渠道擴大受眾，讓更多人認識這個百年品牌。「過去的銷售渠道相對單一，只需開設實體店就能吸引顧客。但隨着電商興起和推廣渠道更多元化，我們必須與時俱進。」為此，恆香開展全方位的推廣和銷售平台，在擴大市場覆蓋的同時，也藉此推廣傳統的唐餅文化。

王偉樑表示，品牌於2019年建立官方網店www.hangheung.com.hk，並與HKTVmall及香港格價網（Price.com.hk）等主要電商平台合作。「目前網上銷售約佔整體營業額的10至20%。」他解釋，香港地方雖然小，很多人仍偏好到實體店選購新鮮餅食，但電商平台確實為品牌開闢了重要的新銷售渠道。

營銷策略方面，品牌同樣與時俱進。「八、九十年代市民愛看報紙，因此當時的廣告主要投放在報章、巴士和港鐵等傳統媒體。現時，我們則更注重網絡平台，如小紅書、Facebook、Instagram等社交媒體。」王偉樑透露，品牌正研究採用人工智能客服的可能性，希望為顧客提供更優質的服務體驗。

堅守品質 傳統工藝現代化

恆香「立新不破舊」的理念不僅體現在營銷推廣上，亦嚴格堅持產品製作品質。「我們所有產品都每日在港新鮮製造，並會嚴格把關產品確保其品質，保持傳統風味。」而為配合工業化的發展，雖然部分產品採用半自動化生產，但王偉樑強調品牌始終以品質為先。

「過去在機器不發達時，所有餅食都依靠人手製作，而現代化機器的輔助無疑減輕了不少工序負擔，但品牌的品質標準卻從未改變。」王偉樑說。

▲ 配合工業化的發展，恆香部分產品採用半自動化生產，但王偉樑強調品牌始終以品質為先。圖為王偉樑與年資逾40年的胡廠長（左）合照。

探索內地市場新機遇 重塑品牌形象

與眾多香港品牌一樣，恆香早已着手拓展內地市場，但王偉樑坦言過程充滿挑戰。「內地的經營環境和市場文化與香港大不相同，企業需要時間適應和調整策略。」他坦言品牌曾於2021年在東莞開設首間門店，但受經營環境變化所影響，最終決定退出內地市場。「由於內地物價相對較低，即使我們已盡量降低營運成本，仍難以維持穩健的經營。」

汲取經驗後，品牌採取了新的策略方向。「香港品牌和香港製造仍具有相當優勢，因為內地消費者對香港品牌的品質依然十分信賴。但要在內地市場取得成功，必須調整在地化的經營策略。」王偉樑透露，品牌正針對內地市場進行品牌重塑的工作，希望保留香港特色的同時，更切合內地消費者需求，預計年內將以全新面貌重返內地市場。

展望未來，除發展內地市場外，恆香亦會持續拓展香港業務版圖。王偉樑透露品牌未來多項發展計劃，包括開設主打西式烘焙的全新概念店及翻新元朗總店等。「新總店將增設新鮮烘焙部、烘焙教室和品牌博物館等設施，為顧客帶來更豐富及多元化的體驗。」

談到品牌成功要素，王偉樑特別強調顧客信任的重要性：「恆香擁有深厚的歷史底蘊，多年來亦始終堅持提供優質產品和誠信服務，這些都是新品牌難以企及的優勢。」但同時他亦強調創新的必要：「經營企業沒有必勝方程式，唯有不斷嘗試創新，才能確保品牌持續發展。」

延續品牌生命力 再創百年輝煌

面對當前充滿挑戰的市場環境，王偉樑對恆香的前景仍然充滿信心。「做生意難免有起有落，也會遇到瓶頸，但經過歲月的淬煉，我們依然屹立不倒，正是因為品牌理念和產品品質得到顧客的肯定。」他承諾未來將繼續密切關注市場動向，推出更多創新項目以迎合消費者需求，為顧客帶來嶄新體驗。

成功的傳統企業，並非一味守舊，而是需懂得在傳承中求新求變。恆香的品牌進化之路，正是傳統與創新相輔相成的典範。透過不斷創新轉型，這個百年老字號不僅延續了品牌生命力，更為香港餐飲零售界樹立了良好典範。正如王偉樑所言：「經營企業就是要不斷嘗試，既要保留顧客喜愛的傳統特色，也要適時注入新元素，為大家帶來新鮮感。」這種創新求變的精神，正是恆香能夠屹立百年的關鍵所在。

▲ 恆香近年持續拓展香港業務版圖，開設主打西式烘焙的全新概念店及翻新元朗總店等。圖為德福廣場新店。

恆香創立於1920年，是香港知名的傳統中式餅食品牌。品牌以經營茶樓起家，於1970年代轉型為專門製作中式餅食的零售商。作為扎根香港的百年品牌，恆香以「味嘗以恆，傳承以香」為理念，堅持以傳統工藝製作各類中式餅食。

恆香的招牌產品包括老婆餅、白蓮蓉月餅及蜂巢雞蛋卷等，其中老婆餅最負盛名，成為中式餅食界的典範之作。品牌堅持每日在香港新鮮製造，並嚴格把控品質，確保傳統風味和其卓越的水準。

近年來，恆香積極創新轉型，除擴充實體店網絡外，更開拓電子商務平台。品牌亦進軍海外市場，在加拿大、澳洲及新加坡等地建立銷售網絡。而為吸引年輕消費群，恆香善用社交媒體推廣，並與不同品牌合作，推出富有香港特色的產品，展現品牌與時並進的創新精神。

▲ 恆香的招牌產品包括老婆餅、白蓮蓉月餅及蜂巢雞蛋卷等，其中老婆餅最負盛名，成為中式餅食界的典範之作。

(特約)