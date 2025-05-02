健康專欄｜行路如踩住棉花　小心是脊髓型頸椎病找上門

近年很受歡迎的「踩屎鞋」（鞋底極柔軟的鞋子），踏地時會傳來軟綿的感覺，不似傳統鞋履般硬實。

但如果這種走路時有如踏棉花的感受不是來自特別設計的踩屎鞋，甚至有步態不穩、行走困難等症狀，便要小心可能是脊髓型頸椎病，若未及時處理，後果可以十分嚴重！

脊髓型頸椎病是由於頸椎壓迫或損傷等因素引致的脊髓神經功能障礙性疾病。臨床上，這種頸椎病患者多為中年以上，且多有頸部慢性勞損、落枕病史或頸部外傷，亦比其他類型的頸椎病相對較為少見，但卻是最嚴重的類型。

4大引發因素

脊髓型頸椎病的出現與多個因素有關：

1.靜態因素：頸椎間盤因為老化及勞損等原因而出現質地的變性、含水量的降低、高度的降低及周邊的突出或增生，又或後縱韌帶及黃韌帶的增厚，導致椎間直徑的降低，構成脊髓受壓迫的靜態因素。

2.動態因素：頸椎的伸展活動加劇脊髓的應力和變形，當頸椎屈曲時椎管拉長，脊髓變平變寬並向前移動，令骨贅和突出的椎間盤組織對脊髓構成壓力，加重脊髓損傷。

3.先天因素：椎管狹窄可增加脊髓型頸椎病的發病機會。

4.慢性損傷：脊髓功能障礙的病理原因是脊髓受壓和脊髓血液供應障礙，繼而影響脊髓神經及相關結構，誘發頸椎病變。

影響多方面症狀

一般來說，脊髓型頸椎病的頸部症狀不多，或僅有輕微的頸部不適，症狀表現也因應侵襲的程度、位置和範圍而異，而且起病往往緩慢而隱匿，神經功能損害多呈逐漸加重的趨勢，逐漸發展成不可逆轉的脊髓性損傷。病況早期，患者可能只是間斷、輕微肢體麻木，無運動功能障礙，但隨着病情惡化，就會出現下肢麻木無力、雙腿沉重發緊，而步態亦呈不穩、笨拙，行走時有踏棉感。

當病情進一步惡化，症狀可能影響上肢，引起疼痛無力、握力減退、持物易墮等情況，且無法進行精細動作，如寫字、操控筷子、扣鈕扣等。到病情更為嚴重時，甚至可致行走困難、二便失禁、四肢癱瘓，致使患者臥床不起。

雖然脊髓型頸椎病可帶來嚴重後果，但卻因為症狀容易與其他疾病混淆，以致延誤治療的時機。在中醫的角度，脊髓型頸椎病多見於「痿症」，也尚屬「痺證」。痿症多由肝腎不足、脾腎虛寒或瘀血阻絡，令筋肉失予榮養，因而致萎；而痺症則源於風寒濕侵襲、氣滯血瘀或體虛感邪，並逐漸深入，導致經絡閉阻不通。

日常生活防病要略

治療脊髓型頸椎病必須要及時，否則脊髓持續受壓而傷害日深，可以造成無法逆轉的傷害。此外，日常也要注意頸椎保護，預防頸椎創傷，可以減低患病的機會。以下是一些建議：

＊不要做一些涉及頸椎的劇烈活動。

＊避免頸椎過度勞損。

＊保持頸椎溫暖，減低外邪入侵的機會。

＊維持良好的姿勢，不要長時間低着頭或低頭玩手機。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，標題為《行路如踩住棉花不是好事！》。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5