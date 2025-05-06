的士司機｜內地夫婦旅港搭的士遇「黑的」　司機1個操作暗加$30附加費

不時能在網絡見到苦主公審的士司機亂收車費或有其他不規範行為，政府雖為此加大打擊力度，卻仍舊屢禁不止；而如若來港旅客遇到這類司機，可能會令影響他們對香港的印象。

近日，有一對夫妻博主在小紅書上傳影片，指日前來港旅遊時搭的士「被坑了」，約2.3公里的路程原車資應在35元左右，惟最後咪錶顯示65.3元，這令他們十分疑惑；翻看事發時錄製的影片才發現司機「做了手腳」，原來的士司機暗添加了30元附加費。

的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX 司機嫌車程短全程爆粗怒罵

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的士司機｜內地客搭的士被暗加$30附加費

樓主以「香港的士宰客，我拍到了司機動手腳過程」為題上傳影片，指他們夫婦二人日前來港旅遊時，山頂遊覽結束後在花園道纜車總站搭的士前往灣仔金紫荊廣場。

到達目的地後，咪錶顯示車費為65.3元，這令樓主二人感到奇怪，這段路程大約2.3公里，車資約35元左右，遂對此作出質疑，無奈「司機一口咬定車費是正常的」，只好照價支付。

恰巧他們在的士上有拍攝影片，事後翻看影片發現，司機在兩人剛上車時，便暗自加上了30元附加費，而即將到達目的地時，司機點擊按鍵將附加費加入總費用中，導致車費飆升將近1倍。

▲ 這對夫婦提醒其他旅客在港搭的士有3個注意事項。（取自小紅書）

的士司機｜已向運輸署投訴

樓主夫婦向運輸署投訴，翌日署方職員回電表示，可選擇將案件移交警方並錄取口供，或警告設施司機，惟報警的成本太高，而兩人已經結束旅程會內地，故選擇了後者。

最後，他們還提醒其他旅客，在香港搭的士「建議通過線上平台打車、上車確認計價表已重置、遇到亂收費直接報警」。

的士司機｜港網民：原來有呢啲招數！

此事引起熱議，有港網民表示「本地人被收多了也就這樣，其實在車內有收費表，有疑問先叫佢印收據，等於留下證據，司機心虛便不敢收了」、「咪錶上有加錢按鈕，很多司機會趁你不注意狂按一通」、「原來有呢啲招數，本地人真係唔知，豪宅你哋有拍片」、「香港的士佬，好出名㗎」。

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