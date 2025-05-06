  • 27°C
香港時間：202556日 (二) 01:11

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

的士司機｜內地夫婦旅港搭的士遇「黑的」　司機1個操作暗加$30附加費

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

內地夫婦旅港搭的士遇「黑的」，司機1個操作暗加$30附加費。

不時能在網絡見到苦主公審的士司機亂收車費或有其他不規範行為，政府雖為此加大打擊力度，卻仍舊屢禁不止；而如若來港旅客遇到這類司機，可能會令影響他們對香港的印象。

近日，有一對夫妻博主在小紅書上傳影片，指日前來港旅遊時搭的士「被坑了」，約2.3公里的路程原車資應在35元左右，惟最後咪錶顯示65.3元，這令他們十分疑惑；翻看事發時錄製的影片才發現司機「做了手腳」，原來的士司機暗添加了30元附加費。

的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵

點擊圖片放大
+5
+4

的士司機｜內地客搭的士被暗加$30附加費

樓主以「香港的士宰客，我拍到了司機動手腳過程」為題上傳影片，指他們夫婦二人日前來港旅遊時，山頂遊覽結束後在花園道纜車總站搭的士前往灣仔金紫荊廣場。

到達目的地後，咪錶顯示車費為65.3元，這令樓主二人感到奇怪，這段路程大約2.3公里，車資約35元左右，遂對此作出質疑，無奈「司機一口咬定車費是正常的」，只好照價支付。

恰巧他們在的士上有拍攝影片，事後翻看影片發現，司機在兩人剛上車時，便暗自加上了30元附加費，而即將到達目的地時，司機點擊按鍵將附加費加入總費用中，導致車費飆升將近1倍。

這對夫婦提醒其他旅客在港搭的士有3個注意事項。（取自小紅書）

的士司機｜已向運輸署投訴

樓主夫婦向運輸署投訴，翌日署方職員回電表示，可選擇將案件移交警方並錄取口供，或警告設施司機，惟報警的成本太高，而兩人已經結束旅程會內地，故選擇了後者。

最後，他們還提醒其他旅客，在香港搭的士「建議通過線上平台打車、上車確認計價表已重置、遇到亂收費直接報警」。

的士司機｜港網民：原來有呢啲招數！

此事引起熱議，有港網民表示「本地人被收多了也就這樣，其實在車內有收費表，有疑問先叫佢印收據，等於留下證據，司機心虛便不敢收了」、「咪錶上有加錢按鈕，很多司機會趁你不注意狂按一通」、「原來有呢啲招數，本地人真係唔知，豪宅你哋有拍片」、「香港的士佬，好出名㗎」。

的士司機｜的士車資金額有毫子自動進一？　港女咁做司機勉強同意找續

的士司機｜的士司機疑嫌車程太短中途趕客　因車資問題再掀罵戰內地客怒批：影衰香港

的士司機｜急搭的士返屋企陪頭暈父親入院　司機嫌兜大圈勸乘客：行好過啦

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

的士司機｜急搭的士返屋企陪頭暈父親入院　司機嫌兜大圈勸乘客：行好過啦
00:01 2025/03/31
的士司機｜急搭的士返屋企陪頭暈父親入院　司機嫌兜大圈勸乘客：行好過啦
的士司機｜的士司機疑嫌車程太短中途趕客　因車資問題再掀罵戰內地客怒批：影衰香港
08:06 2025/04/29
的士司機｜的士司機疑嫌車程太短中途趕客　因車資問題再掀罵戰內地客怒批：影衰香港
的士司機｜的士車資金額有毫子自動進一？　港女咁做司機勉強同意找續
08:06 2025/04/30
的士司機｜的士車資金額有毫子自動進一？　港女咁做司機勉強同意找續
的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵
09:20 2025/05/01
的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵

你可能感興趣

的士司機｜急搭的士返屋企陪頭暈父親入院　司機嫌兜大圈勸乘客：行好過啦
00:01 2025/03/31
的士司機｜急搭的士返屋企陪頭暈父親入院　司機嫌兜大圈勸乘客：行好過啦
的士司機｜的士司機疑嫌車程太短中途趕客　因車資問題再掀罵戰內地客怒批：影衰香港
08:06 2025/04/29
的士司機｜的士司機疑嫌車程太短中途趕客　因車資問題再掀罵戰內地客怒批：影衰香港
的士司機｜的士車資金額有毫子自動進一？　港女咁做司機勉強同意找續
08:06 2025/04/30
的士司機｜的士車資金額有毫子自動進一？　港女咁做司機勉強同意找續
司機 的士 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

許瑋甯懷孕︱《不夠善良的我們》許瑋甯「成功造人」　懷孕4個月「升呢」做媽媽
許瑋甯懷孕︱《不夠善良的我們》許瑋甯「成功造人」　懷孕4個月「升呢」做媽媽
凍齡男神｜年近60歲貌似30歲爆肌攝影師外表40年如一　醫揭4大逆齡秘訣：非靠醫美
凍齡男神｜年近60歲貌似30歲爆肌攝影師外表40年如一　醫揭4大逆齡秘訣：非靠醫美
急症室最長等候時間（05月06日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月06日 時間00:05）
謝婷婷男友︱謝婷婷筍盤男友Mathew背景曝光　譜姊弟戀甜蜜宣布有喜做媽媽
謝婷婷男友︱謝婷婷筍盤男友Mathew背景曝光　譜姊弟戀甜蜜宣布有喜做媽媽
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授