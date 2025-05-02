綠色炸彈｜2024/25年度本港稅收上升10% 　稅務局今起發266萬份報税表

【綠色炸彈/稅收/薪俸稅】稅務局今日（2日）發出266萬份個別人士報税表。2024-25年度本港整體稅收料為3,745億元，按年上升10%，稅務局解釋，薪俸稅上升主要源於納稅人增加、納稅人應評稅入息增加及申請暫繳稅少數減少等。

稅務局整體稅收在2024-25年度整體稅收為3,745億元，較去年上升10%，當中印花稅收入為639億元，較去年升30%，升幅最大；利得稅收入為1,777億元，比去年增加4%；薪俸稅收入為889億元，較去年增加11%。

▼ 點擊圖片放大

被問到納稅人增加的原因，稅務局局長陳施維表示，政府的輸入人才計劃為香港帶來更多納稅人，其次納稅入息水平提高，令更多納稅人跌入稅網。

稅務局局長陳施維亦表示，預計2025-26年度税收達4,014億元，較2024-25年度上升7%。提及估算上升原因，他指，觀察到本港新公司數量增加及2024-25年度應評稅利潤有所上升，認為將令利得稅增加，而納稅人人數及其收入增加則會令薪俸稅收入增多，加上自從2月尾開始股票市場暢旺，物業成交率亦有增幅，相信印花稅也會受惠，因此估計來年會上升7%。

2024/25年課稅年度薪俸税及個人入息課税方面，開始實施標準稅率兩級制，首500萬入息繼續以將以15%稅率計算，超過500萬入息將以16%稅率計算。居所貸款利息和住宅租金扣除限額方面，如果納稅人符合特定條件，與新增子女在香港同住至少6個月等，其扣除上限將由10萬元新增至12萬元。輔助生育開支扣除方面，納稅人及其配偶每年最多可扣除開支總額為10萬元。

而利得稅方面，2024/25課稅年度增設了增設還原租賃處所費用稅項扣除及取消工業/商業建築物或構築物免税額申索時限。

今年財政預算案提出寬減2024/25年薪俸稅、個人入息課稅、利得稅8%稅款，上限為1500元，納稅人毋須作出申報，有關寬減將會在評稅自動反映。

在提交報稅表方面，稅務局表示，一般人士須在6月2日或之前要填妥及遞交個人報稅表，而經營獨支業務人士則須於8月2日或之前填妥，網上填寫限期會延長一個月。陳施維提醒納稅人填妥報稅表後簽名，若以郵寄方式遞交報稅表要確保支付足夠郵費。今起，稅務局會延長電話查詢熱線時間。

陳鼓勵納稅人使用網上報稅，系統會為納稅人預先填妥部分資料如入息款額等，並會估計納稅人應繳的薪俸稅稅款，在提交報稅表後，納稅人可隨時檢視報稅表及估計薪俸稅報稅表。納稅人可透過「稅務易」服務更新個人資料、查閱已提交報稅表及稅款的支付狀況等。

「稅務易」將於2025年7月推出的三個新稅務網站，包括個人税務網站 （ITP）、商業税務網站 （BTP）、税務代表網站（TRP），當中個人税務網站亦推出ITP流動裝置應用程式，容許納税人以生物識別驗證登入使用服務。

稅務局延長電話查詢服務

2025年5月2日至6月2日

電話：187 8022

星期一至五：上午8時15分至下午7時

星期六：上午9時至下午1時

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】