仁滙醫務｜分店今未有營業　多名顧客「摸門釘」

【疫苗 / 仁滙醫務 / 打針】提供嬰幼兒疫苗接種等服務的仁滙醫務集團疑似停運，位於尖沙咀及沙田的兩間分店今日（2日）均未有營業，多名預繳疫苗接種計劃的顧客早上「摸門釘」，形容很無奈，亦覺事件「好離譜」，不知剩餘未打的針數要如何處理，憂慮要「溝針」。

仁滙醫務集團周三（30日）傳出結業，至今仍未有回應，兩間分別位於尖沙咀及沙田的「仁滙體檢及疫苗中心」公眾假期過後也無營業，門外的包裹和信件均無人處理，包括消委會發出的信件。

嬰兒疫苗｜仁滙醫務集團疑停運 逾千預繳接種計劃家長入苦主群組

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仁滙醫務｜苦主大失預算感無奈

不少預約預繳身體檢查及疫苗接種計劃服務的顧客，早上如常到中心，卻「摸門釘」。顧客郭小姐指，已繳付3000多元接種疫苗，今天是最後一劑的接種日，未知之後如何處理。來自內地的陳小姐帶家人接種HPV疫苗，指已預繳3千多元，家人原定今日打第二針，現大失預算。

顧客朱小姐原預約今帶小朋友打第二針疫苗，形容事件「好離譜」，因接種疫苗「關乎性命」，又指仁滙數月前才在BB展盛大宣傳，吸引不少家長購買接種疫苗的套餐，難料會突然失聯。

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