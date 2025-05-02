陳守仁開放日︱保良局陳守仁小學開放日 毋須登記免費入場【附日期詳情】

【開放日/直資小學/保良局陳守仁小學】熱門直資英文小學保良局陳守仁小學，將於本周末舉行開放日，該校深受家長歡迎，每年均吸引6000人報名，即平均約40人爭奪一個學位。開放日將會展示其多元化的教育設施，讓家長了解學校的教育理念，即睇開放日期時間及詳情。

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位於油麻地的保良局陳守仁小學在1999年創校，除中文及普通話科外，其餘科目以英語為教學語言，全校學生亦需學習第三語言。他們在小一入學後，每3個月輪流接觸日語、西班牙語及法語，小二開始三選一學習，每學期設有評估。該校設5班小一，本學年學費為20,500元，分10期繳付。

今年的開放日將於5月3日舉行，學校將展示其多元化的教育設施，如音樂及運動綜合大樓、攀石牆、閱讀角、室內泳池及有機園圃等，讓家長可以全方位了解學校環境與特色，並欣賞學生表演和展出的課業。

參觀者毋須預先報名及登記者。有意報讀該校的家長要好好把握機會入內參觀，為升學做好準備。

保良局陳守仁小學開放日

日期：5月3日（星期六）

時間： 10:30 - 16:30 （保良局轄下幼稚園學生可提早

於10:00入場，16:00為最後入場時間）

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