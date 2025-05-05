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內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳　經理勸說未果反被要求鞠躬道歉

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撰文： 王月明

發布時間： 55 分鐘前

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

內地客K11餐廳未排隊進店用膳，經理勸說未果反被要求鞠躬道歉。

用餐高峰期要取號排隊等位是人之常情；不過，近日食客在Facebook發帖，指日前在餐廳用膳時，見到幾名內地客「硬闖」餐廳，自顧自找到空位便入席，見到店員和經理前來勸說，便於對方理論，堅持自己無錯；結賬時更要求經理鞠躬道歉……

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內地食客｜未排隊直接進點入席

樓主日前在K11 Musea的一間餐廳用膳，見到有幾名操普通話的客人疑似沒有排隊，見到店內有空位便直接入席。

店員發現後前來說明情況，惟其中一名女子堅持聲稱自己無錯，便開始與餐廳經理理論，稱：「好大聲咁話反正冇錯，點解要走（佢老公已經走咗，他叫老公返嚟）」。

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內地食客｜堅持無錯要求餐廳經理鞠躬道歉

理論一番後，幾名客人便坐下，該名女子「指明唔要邊個員工服務佢，同自己人講普通話，同員工就講英文，佢哋又喺度剝橙食」。

直到幾人準備埋單離開時，該名女子更要求經理向其全家人鞠躬道歉，樓主直言「真係難為人」；感慨「辛苦全部同事俾隔離枱班講普通話嗰十個人搞到個個都喊住口」。

內地食客｜網民：以為有錢大晒？

此事引起熱議，不少網民認為女子行為不但離譜，提出的要求更是刻意刁難店員；亦有人認為面對無理的客人，不應為其提供服務，「呢班人，好多都格衰」、「以為有錢大晒」、「唔排隊點解仲要招呼佢」、「冇文化冇禮貌冇教養」、「唔跟規矩仲服務佢？鍾意坐就坐飽去，無人會幫你落單」、「除非出面無人排隊，如果唔係對出面啲食客好無公平」。

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