  • 27°C
香港時間：202552日 (五) 19:59

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

雨季殺到︱港大宿舍驚現飛蟻群飛亂舞　專家教4招防飛蟻入屋繁殖變白蟻

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

有飛蟻飛入屋唔使驚，學定呢幾招！

【飛蟻/港大/白蟻】香港天愈來愈熱，正在進入雨季！日前網上流傳多段影片，香港大學學生宿舍有大量飛蟻在燈光下亂飛，形成大堆飛蟻屍體在地上，密密麻麻，令人大感震驚。不少人都聽過飛蟻會變成白蟻侵蝕木製家具造成破壞，專家就指4招已經可以防範！

多名網民於上月28日於Threads發文分享影片，其中1人驚訝說「發生咩事？」。影片見到大量飛蟻在燈光下飛竄，地面更有大堆屍體。有網民留言稱，影片位置是在香港大學學生宿舍。

最新影片：

童學園
IB尖子攻略｜姚焯菲備考IB文憑試5大貼士　學霸Chantel報讀全球百大名校想修呢一科

雨季殺到︱港大學生宿舍驚現大量飛蟻

另有網民分享在學生宿舍李國賢堂平台也發現有飛蟻趨光飛竄，直言「多到好恐怖」。另1段影片，有人於李國賢堂平台球場地面發現大堆飛蟻屍體，指出「飛蟻因為太大雨已經死晒」。

飛蟻會變成白蟻？

有滅蟲專家指出，飛蟻在每年4月至9月出現，脫翼會進化成白蟻，他分享了4招低成本對付飛蟻的方法，原來用簡單1物便可KO飛蟻，不妨參考。

雨季殺到︱飛蟻每年至9月出沒

飛蟻又名大水蟻，為白蟻的繁殖蟻種。當一個群組的白蟻達到一定程度數量需要進行分巢時，工蟻會自然變種，長出翅膀，成為飛蟻，以便快速及安全地尋覓新的棲息地。當飛蟻找到新的棲息地後，便會「用完即棄」，脫去翅膀，進行產卵繁殖。

家中出現飛蟻應如何處理？TOPick曾訪問香港蟲害管理學會主席陳澤森及香港昆蟲學會會長饒戈。他們指出，長翼的飛蟻會在每年4至9月出現，多在下雨前的低氣壓洶群而出，飛出巢外交配繁殖。

雨季殺到︱專家教防飛蟻入屋繁殖4招

 

點擊圖片放大
+14
+13

 

相關新聞:

WhatsApp新功能｜WhatsApp「進階對話私隱」即將面世　簡單2步防對話流出解決3大私隱問題

勞動節2025｜點解有勞動節？會點慶祝？　五一勞動節4大Q&A

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

 

相關文章

豪門婚姻｜48歲落選港姐攜2子再婚做豪門少奶　被指婚姻觸礁偕夫睇謝霆鋒演唱會闢謠
14:45 2025/04/29
豪門婚姻｜48歲落選港姐攜2子再婚做豪門少奶　被指婚姻觸礁偕夫睇謝霆鋒演唱會闢謠
星二代｜鄭欣宜神隱兩年IG突清空 梁思浩爆內情：與肥姐一樣執著愛情
10:51 2025/04/30
星二代｜鄭欣宜神隱兩年IG突清空 梁思浩爆內情：與肥姐一樣執著愛情
求孕秘方︱TVB小花結婚半年心急做媽咪　搵生B聖手做養宮療程望一索得女
13:08 2025/04/30
求孕秘方︱TVB小花結婚半年心急做媽咪　搵生B聖手做養宮療程望一索得女
貼地歌神｜陳奕迅陪父到著名茶記「撐枱腳」　歷父親患重病珍惜父子相處：有些事物會隨時消失
17:37 2025/04/30
貼地歌神｜陳奕迅陪父到著名茶記「撐枱腳」　歷父親患重病珍惜父子相處：有些事物會隨時消失
孝順仔｜謝霆鋒16歲出道為父還債拍戲傷腳險截肢　自揭曾患皮膚癌被醫生斷言35歲後要人扶
11:30 2025/05/01
孝順仔｜謝霆鋒16歲出道為父還債拍戲傷腳險截肢　自揭曾患皮膚癌被醫生斷言35歲後要人扶
懷孕疑雲︱葉萱最新遮肚近照曝光孕味濃　結婚2個月傳火速造人成功方力申咁回應
今日 10:57
懷孕疑雲︱葉萱最新遮肚近照曝光孕味濃　結婚2個月傳火速造人成功方力申咁回應
工人姐姐｜外傭疑偷僱主20萬鑽戒無罪釋放　主人反被姐姐告上法庭：我不會再聘請外傭
今日 16:46
工人姐姐｜外傭疑偷僱主20萬鑽戒無罪釋放　主人反被姐姐告上法庭：我不會再聘請外傭

你可能感興趣

豪門婚姻｜48歲落選港姐攜2子再婚做豪門少奶　被指婚姻觸礁偕夫睇謝霆鋒演唱會闢謠
14:45 2025/04/29
豪門婚姻｜48歲落選港姐攜2子再婚做豪門少奶　被指婚姻觸礁偕夫睇謝霆鋒演唱會闢謠
星二代｜鄭欣宜神隱兩年IG突清空 梁思浩爆內情：與肥姐一樣執著愛情
10:51 2025/04/30
星二代｜鄭欣宜神隱兩年IG突清空 梁思浩爆內情：與肥姐一樣執著愛情
求孕秘方︱TVB小花結婚半年心急做媽咪　搵生B聖手做養宮療程望一索得女
13:08 2025/04/30
求孕秘方︱TVB小花結婚半年心急做媽咪　搵生B聖手做養宮療程望一索得女
滅蟲 網絡熱話 環境衞生 昆蟲 香港大學

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月02日 時間16:05）
嬰兒疫苗｜仁滙醫務集團疑停運　逾千預繳接種計劃家長入苦主群組
嬰兒疫苗｜仁滙醫務集團疑停運　逾千預繳接種計劃家長入苦主群組
肥媽入院｜71歲肥媽驚爆入院要停工面容憔悴現況曝光　曾患大腸癌子宮肌瘤　切除整個子宮保命
肥媽入院｜71歲肥媽驚爆入院要停工面容憔悴現況曝光　曾患大腸癌子宮肌瘤　切除整個子宮保命
懷孕疑雲︱葉萱最新遮肚近照曝光孕味濃　結婚2個月傳火速造人成功方力申咁回應
懷孕疑雲︱葉萱最新遮肚近照曝光孕味濃　結婚2個月傳火速造人成功方力申咁回應
吳文忻抗癌｜吳文忻白血球指數未達標再次停化療　早晚祈禱積極輔助治療
吳文忻抗癌｜吳文忻白血球指數未達標再次停化療　早晚祈禱積極輔助治療