雨季殺到︱港大宿舍驚現飛蟻群飛亂舞　專家教4招防飛蟻入屋繁殖變白蟻

【飛蟻/港大/白蟻】香港天愈來愈熱，正在進入雨季！日前網上流傳多段影片，香港大學學生宿舍有大量飛蟻在燈光下亂飛，形成大堆飛蟻屍體在地上，密密麻麻，令人大感震驚。不少人都聽過飛蟻會變成白蟻侵蝕木製家具造成破壞，專家就指4招已經可以防範！

多名網民於上月28日於Threads發文分享影片，其中1人驚訝說「發生咩事？」。影片見到大量飛蟻在燈光下飛竄，地面更有大堆屍體。有網民留言稱，影片位置是在香港大學學生宿舍。

最新影片：

雨季殺到︱港大學生宿舍驚現大量飛蟻

另有網民分享在學生宿舍李國賢堂平台也發現有飛蟻趨光飛竄，直言「多到好恐怖」。另1段影片，有人於李國賢堂平台球場地面發現大堆飛蟻屍體，指出「飛蟻因為太大雨已經死晒」。

飛蟻會變成白蟻？

有滅蟲專家指出，飛蟻在每年4月至9月出現，脫翼會進化成白蟻，他分享了4招低成本對付飛蟻的方法，原來用簡單1物便可KO飛蟻，不妨參考。

雨季殺到︱飛蟻每年至9月出沒

飛蟻又名大水蟻，為白蟻的繁殖蟻種。當一個群組的白蟻達到一定程度數量需要進行分巢時，工蟻會自然變種，長出翅膀，成為飛蟻，以便快速及安全地尋覓新的棲息地。當飛蟻找到新的棲息地後，便會「用完即棄」，脫去翅膀，進行產卵繁殖。

家中出現飛蟻應如何處理？TOPick曾訪問香港蟲害管理學會主席陳澤森及香港昆蟲學會會長饒戈。他們指出，長翼的飛蟻會在每年4至9月出現，多在下雨前的低氣壓洶群而出，飛出巢外交配繁殖。

雨季殺到︱專家教防飛蟻入屋繁殖4招

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