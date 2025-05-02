《水餃皇后》｜政界多人捧《水餃皇后》　梁振英：勵志、賺人熱淚

【水餃皇后/梁振英/惠英紅/馬麗】根據「臧姑娘」臧健和真人真事改編，電影《水餃皇后》正上映，日前舉行首映禮，導演劉偉強率戲中主演馬麗、惠英紅等現身。

除了演藝界，官員、議員近日亦紛紛追捧該戲。全國政協副主席梁振英稱，自己原遠在東帝汶，但都千方百計趕回香港出席首映禮，並公開推薦，形容是一齣勵志和賺人熱淚的香港電影。梁說，自己認識電影中的主角——臧健和，讚其完美示範了中國女性的堅強和偉大，也展示了底層市民的守望相助。「臧姑娘的精神就是香港精神，我們必須延續下去。」

梁振英又稱，自己是「灣仔碼頭」水餃的擁𧄌，「從早年的紙盒裝到今天超市的膠袋裝，我都是忠實擁𧄌。」讚「灣仔碼頭」水餃數十年如一日，質優價廉，品種也越來越豐富。

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出席首映禮的還有民青局局長麥美娟，她說，自己在年輕時有幸認識臧姑娘，大讚銀幕上的演員形神兼備，演繹入木三分，是對臧姑娘最好的致敬。「她的成功不是偶然，而是對尊嚴的堅守、對品質的執著，以及對傳統手藝的追求，其精神實在值得我們年青後輩好好學習！」

出席首映禮的還有立法會議員霍啟剛、尚海龍、簡慧敏等人。

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