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世界經貿形勢多變　首屆「香港全球金融與產業合作峰會」押後舉行

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

貿發局早前曾公布「香港全球金融與產業合作峰會」相關資訊。

國際政經形勢近來風起雲湧，局勢天天在變，據知，港府正積極籌備的首屆「香港全球金融與產業合作峰會」，為爭取得最佳時機，將由原來6月底舉行，押後至更合適的日期。

今年財政預算案提出舉辦「香港全球金融與產業合作峰會」。財爺陳茂波希望通過金融牽引，滙聚全球企業、資金和技術，促進國際產業合作，同時吸引更多先進產業龍頭、海內外企業及投資者落戶香港。

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原定6月26、27舉行 報名二維碼失效

據了解，港府聯同引進重點企業辦公室及貿發局，本計劃在6月底，一起舉辦此峰會，貿發局早前在網上發布宣傳片和海報，透露活動定於6月26、27日在會展舉行，除了「香港—聯通內地與世界橋樑」這個主論壇，還有5個專題論壇，生命健康科技、數字智能、綠色科技、香港新動能、內地省市投資推介，並附有二維碼供參與者登記資料。不過最新現時有關二維碼已失效，無法登入。

財庫局證押後 希望作更周全規劃和安排

本報就此向財經事務及庫務局查詢，該局證實峰會會押後舉行，財庫局回覆稱︰

「香港全球金融與產業合作峰會」的籌備工作現正進行，考慮到當前全球經貿形勢的發展，我們希望作出更周全的規劃和安排，讓峰會得以更圓滿進行，因此正另覓時間舉辦活動，落實後會適時作出公布。

財庫局早前預告，屆時將吸引逾千名來自世界各地的與會者，包括國際知名行業先驅、金融、科技與商界領袖、學術專家及政要；並計劃在峰會前後及期間，舉行各類配套活動，例如考察、文化活動等。

祁斌冀打造成港版「達沃斯論壇」

中聯辦副主任祁斌對此峰會也大表支持，認為可打造香港版「達沃斯論壇」，有助於引導國際國內企業在港落地項目，促進民生、改善就業，將北部都會區建設落到實處。

有政商界中人表示，近來國際政經局勢變幻莫測，未必是舉辦此大型國際峰會的最佳時機，尤其吸引重量級人物來港方面，因此，押後舉行，待形勢明朗化，未嘗不是好事。

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