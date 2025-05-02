Twins｜數娛圈姐妹花心靈感應　周美鳳專欄：霍汶希孿生妹妹一樣靚

提到娛樂圈的靚女，大美人林青霞首屈一指，至於王祖賢、舒淇、劉嘉玲、關之琳、鍾楚紅、夏文汐、張敏、張柏芝等等，當然也在其列。

她們不僅外表靚，還各具特色，能夠適合各種角色。不同年代都有不同的靚女，但我始終認為，娛樂圈最鼎盛的時期是八○年代，那時的美女最具氣質。

在圈中，也有靚女姊妹花，周汶錡和周麗淇是我認識的名副其實的一對靚女姊妹花，坊間許多人經常搞不清楚誰是周麗淇、誰是周汶錡，但我與她倆都很熟，故絕對不會搞錯。她倆都天生擁有出色的模特兒身材，生完BB後幾乎沒有任何改變。汶錡生完第一個BB，我到她家探訪，見她迅速回復身材，還竟然說：「生完孩子坐月子時，我的褲子比以前還鬆。」真厲害，這就叫做天生好身材，羨煞旁人。

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另一對孿生姊妹花，雖然她們不在幕前工作，但在娛樂圈中也是名副其實的靚女。被譽為金牌經紀人的霍汶希（Mani），性格爽朗、親切可人、眼仔精靈；她有一位與她長得幾乎一模一樣的妹妹，叫Novem。

有次在宴會上，我見到Mani，上前打招呼，她語氣和動作完全一樣，但我總覺得有些不對勁，繼續聊下去才知道她是Mani的妹妹……如果她不開口，根本無法分辨。

Novem說，雖然跟姐姐Mani是孿生，命運卻各自不同，但常常有心靈感應。有一次，Novem外出購物，Mani忽然感到心中不安，心跳加速；原來Novem正巧要過馬路，為姊姊買東西，豈料突如其來一架車衝出來，她差點被車撞倒，嚇到失魂落魄，幸好吉人自有天相。

原文刊經濟日報專欄 :娛圈姐妹花的心靈感應