  • 29°C
香港時間：202552日 (五) 17:48

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Twins｜數娛圈姐妹花心靈感應　周美鳳專欄：霍汶希孿生妹妹一樣靚

休閒消費

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

娛圈姐妹花心靈感應

提到娛樂圈的靚女，大美人林青霞首屈一指，至於王祖賢、舒淇、劉嘉玲、關之琳、鍾楚紅、夏文汐、張敏、張柏芝等等，當然也在其列。

她們不僅外表靚，還各具特色，能夠適合各種角色。不同年代都有不同的靚女，但我始終認為，娛樂圈最鼎盛的時期是八○年代，那時的美女最具氣質。

在圈中，也有靚女姊妹花，周汶錡和周麗淇是我認識的名副其實的一對靚女姊妹花，坊間許多人經常搞不清楚誰是周麗淇、誰是周汶錡，但我與她倆都很熟，故絕對不會搞錯。她倆都天生擁有出色的模特兒身材，生完BB後幾乎沒有任何改變。汶錡生完第一個BB，我到她家探訪，見她迅速回復身材，還竟然說：「生完孩子坐月子時，我的褲子比以前還鬆。」真厲害，這就叫做天生好身材，羨煞旁人。

IG圖

另一對孿生姊妹花，雖然她們不在幕前工作，但在娛樂圈中也是名副其實的靚女。被譽為金牌經紀人的霍汶希（Mani），性格爽朗、親切可人、眼仔精靈；她有一位與她長得幾乎一模一樣的妹妹，叫Novem。

有次在宴會上，我見到Mani，上前打招呼，她語氣和動作完全一樣，但我總覺得有些不對勁，繼續聊下去才知道她是Mani的妹妹……如果她不開口，根本無法分辨。

Novem說，雖然跟姐姐Mani是孿生，命運卻各自不同，但常常有心靈感應。有一次，Novem外出購物，Mani忽然感到心中不安，心跳加速；原來Novem正巧要過馬路，為姊姊買東西，豈料突如其來一架車衝出來，她差點被車撞倒，嚇到失魂落魄，幸好吉人自有天相。

原文刊經濟日報專欄 :娛圈姐妹花的心靈感應

撰文 : 周美鳳

相關文章

周董天下｜九運指未來20年有利中女？　周美鳯：兩類女性要把握時機
19:04 2025/02/14
周董天下｜九運指未來20年有利中女？　周美鳯：兩類女性要把握時機
周董天下｜葉子楣初出道已被要求性感演出　周美鳯：盡展專業演員守則
15:10 2025/02/21
周董天下｜葉子楣初出道已被要求性感演出　周美鳯：盡展專業演員守則
祥賭必贏｜周美鳳讚胡楓記憶力超強　修哥厚道無理跟羅蘭緋聞
22:28 2025/02/07
祥賭必贏｜周美鳳讚胡楓記憶力超強　修哥厚道無理跟羅蘭緋聞

你可能感興趣

周董天下｜九運指未來20年有利中女？　周美鳯：兩類女性要把握時機
19:04 2025/02/14
周董天下｜九運指未來20年有利中女？　周美鳯：兩類女性要把握時機
周董天下｜葉子楣初出道已被要求性感演出　周美鳯：盡展專業演員守則
15:10 2025/02/21
周董天下｜葉子楣初出道已被要求性感演出　周美鳯：盡展專業演員守則
祥賭必贏｜周美鳳讚胡楓記憶力超強　修哥厚道無理跟羅蘭緋聞
22:28 2025/02/07
祥賭必贏｜周美鳳讚胡楓記憶力超強　修哥厚道無理跟羅蘭緋聞
家庭教育 爸媽心聲 周美鳳 霍汶希 周汶錡 周麗淇

最高瀏覽

鄭伊健｜鄭伊健不為演1日戲700萬片酬所動　經理人林珊珊親解沒北上掘金兩大原因
鄭伊健｜鄭伊健不為演1日戲700萬片酬所動　經理人林珊珊親解沒北上掘金兩大原因
急症室最長等候時間（05月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月02日 時間12:05）
嬰兒疫苗｜仁滙醫務集團疑停運　逾千預繳接種計劃家長入苦主群組
嬰兒疫苗｜仁滙醫務集團疑停運　逾千預繳接種計劃家長入苦主群組
親子好去處｜香港最大型史迪仔單飛活動 海港城設5個打卡熱點
親子好去處｜香港最大型史迪仔單飛活動 海港城設5個打卡熱點
肥媽入院｜71歲肥媽驚爆入院要停工面容憔悴現況曝光　曾患大腸癌子宮肌瘤　切除整個子宮保命
肥媽入院｜71歲肥媽驚爆入院要停工面容憔悴現況曝光　曾患大腸癌子宮肌瘤　切除整個子宮保命