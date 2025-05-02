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呂濤米Lo Seou｜MIRROR 4子重演戀綜天堂島誘惑　「登神」CP合體再續情緣

熱話

撰文： 文體藝Online

發布時間： 2 小時前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

【MIRROR /呂濤米Lo Seoul/ 姜濤 / 盧瀚霆 / 呂爵安 / 李駿傑】由MIRROR成員姜濤呂爵安（Edan）李駿傑（Jeremy）盧瀚霆（Anson Lo）組成的小組團綜節目《呂濤米 Lo Seoul》將於下周一晚（5日）起首播。在

在節目中，4位Oppa率先出發韓國，開始興奮追星、浪漫追雪、體驗傳統韓國文化之旅，並進行不同的挑戰，實行食到飽、玩到盡、買到底。

MIRROR小組歌丨姜濤盧瀚霆呂爵安李駿傑組妹豬組　推出可愛系情歌《Strawberry Love》

MIRROR第一個小組團綜由姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy 率先玩轉韓國。

呂濤米Lo Seou｜姜濤Jeremy對話互相試探

於《呂濤米 Lo Seoul》首集，4子重演韓國人氣戀愛真人騷情節，在天堂島中爭取對方的歡心，目標成為「理想旅友」。

「登神」CP合體再續情緣，Edan笑言被Anson Lo的名貴首飾吸引，甜笑冧爆：「同佢一齊應該可以生活無憂。同埋一齊去旅行應該可以唔駛俾錢」。Anson Lo則明示覺得Edan很可愛，但又為不能表露出自己的好感，感到為難。

另一邊，姜濤同Jeremy的對話則是互相試探誘惑。Jeremy問姜濤平時旅行喜歡穿甚麼風格，姜濤稱自己喜歡Cosplay，又大膽表示「遲下著俾」Jeremy 睇，對話有別於二人平日含蓄的形象，十分爆笑。

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呂濤米Lo Seou｜挑戰深蹲100次

之後，4子去到汗蒸房進行任務，Edan被抽中成為需要留守在高溫房的成員，等候其他人完成任務。首個挑戰的任務就是要合力摺100頂羊角帽，毫無經驗的3人大呼「好難呀」，姜濤更笑言，「你地想 Edan熱死」。

3位隊員似乎沒有要拯救Edan的心，慢條斯理地邊摺邊聊天。Edan似乎有所預感，趁著休息時間偷偷觀看成員的進度，又聼到3人異口同聲表示不擔心Edan辛苦，直言隊友「無人性」。

首個任務完成後，姜濤、Jeremy 和 Anson Lo 需要挑戰深蹲100次和致敬呂爵安《MIRROR GO》名場面–––在100隻熟雞蛋中找出1隻生雞蛋。

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