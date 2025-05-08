母親節禮物｜小朋友DIY手作母親節禮物　2分鐘摺出鬱金香送給媽媽【附教學影片】

【母親節/鬱金香/摺紙】母親節就到了！還未想到送甚麼禮物可以表達心意？大家可以親手摺鬱金香送給媽媽，材料簡單，只需5分鐘，就可以摺出立體鬱金香！手殘黨親測成功，即睇以下摺紙步驟！

「鬱金香摺紙」影片教學：

鬱金香摺紙｜材料準備：

1. 15x15cm色紙（建議選用雙面色紙）

2. 剪刀

3. 膠紙或膠水（組合花朵、花莖及葉片）

鬱金香摺紙｜詳細步驟：

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鬱金香摺紙｜小貼士

初學者建議使用較薄的色紙，較易塑形，另外，每完成一個步驟可用指甲加強摺痕。完成後的立體鬱金香可應用於禮物盒裝飾或家居佈置！

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