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母親節禮物｜小朋友DIY手作母親節禮物　2分鐘摺出鬱金香送給媽媽【附教學影片】

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

簡單DIY母親節禮物，2分鐘摺出鬱金香送給媽媽！

【母親節/鬱金香/摺紙】母親節就到了！還未想到送甚麼禮物可以表達心意？大家可以親手摺鬱金香送給媽媽，材料簡單，只需5分鐘，就可以摺出立體鬱金香！手殘黨親測成功，即睇以下摺紙步驟！

「鬱金香摺紙」影片教學：

TOPick一分鐘
母親節禮物｜簡單DIY母親節禮物　2分鐘摺出鬱金香送給媽媽【附教學】

鬱金香摺紙｜材料準備：

  • 1. 15x15cm色紙（建議選用雙面色紙）
  • 2. 剪刀
  • 3. 膠紙或膠水（組合花朵、花莖及葉片）

鬱金香摺紙｜詳細步驟：

點擊圖片放大
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鬱金香摺紙｜小貼士

初學者建議使用較薄的色紙，較易塑形，另外，每完成一個步驟可用指甲加強摺痕。完成後的立體鬱金香可應用於禮物盒裝飾或家居佈置！

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