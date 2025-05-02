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暖心僱主｜外傭來港工作母親4期大腸癌亡　藍海寧贈機票助回鄉：異鄉的關懷

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

外傭來港工作母親4期大腸癌亡，藍海寧贈機票助回鄉。

【藍海寧／大腸癌／外傭】前晚回家，發現我家的外傭姐姐雙眼通紅。查問後，原來她的母親下午剛病逝。

「因何病而逝？」「大腸癌。」

我沉默半刻。外傭姐姐見狀，主動補充資料。「我媽患有大腸癌四期，之前入了醫院一段時間，醫生本想為她做化療，但她身體太虛弱，無法承受。」

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「你需要馬上回家嗎？」「我可以嗎？」人心肉做，怎能不讓她回家處理喪事呢？

外傭姐姐離鄉別井來港打工，與家人聚少離多。家中有人生病，早已牽腸掛肚。一別已經陰陽相隔，回鄉只能在靈堂跟至親再見最後一面。

「喪禮何時舉行？」「未知，明天我姊會知道日期。」

跟我的好友提起此事，她作出溫馨提示。「你確定你的工人姐姐沒撒謊，是真的有家人離世？我曾被兩個外傭姐姐欺騙，其中一位常以家人病重為由，要為家人籌措醫藥費，不停向我預支薪金借錢，最後回鄉後更一去不返。另一位工人更厲害，今個月她的爸爸心臟病發要入醫院急救，下個月她的弟弟撞車不幸去世，幾個月後她的奶奶昏迷不醒，之後又到其他親戚家人發生嚴重意外，總之經常在家哭哭啼啼，要錢又要放假。後來某次她居然說她的弟弟患了癌病要做手術，向我借錢，我揭穿她：『你只有一個弟弟，對嗎？但半年前他不是撞車死了嗎？怎麼復活了？』她聽後呆了，之後便辭職。」

我深信香港有很多僱主曾被外傭欺騙，我也不求我家工人姐姐感激我對她的信任，送她機票回鄉，又送她十多天假期處理她的家事。我所做的，是希望雪中送送炭，讓離鄉別井到香港打工的人，得到一份小小的關懷和溫暖。

全文刊於《經濟日報》，原題為「異鄉的關懷和溫暖

撰文 : 藍海寧

藍海寧 大腸癌 癌症 心臟病 化療 醫生

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