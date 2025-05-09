咖啡益處｜醫生教飲齋啡搭配1物健康功效激增　有效穩血糖/護心/防腎病

【糖尿病／心臟病／咖啡／腎病】飲咖啡可以預防多種慢性病？有台灣醫生指出，飲咖啡時只需加配1種配料，即可有助對抗糖尿病、預防心臟病及腎痛。而只要跟足制作方法及飲用量，既可保留咖啡風味之餘，亦可帶來種種意想不到的好處。

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腎臟科醫生洪永祥日前於Facebook專頁分享相關資訊，表示黑咖啡富含天然抗氧化物如綠原酸、多酚與咖啡因，具抗氧化、抗發炎、促進代謝的作用，近年有多項研究皆指出，每日飲用約1至2杯黑咖啡可有助慢性腎臟病風險，改善腎臟血流，並穩定血糖與血壓，間接減輕腎臟負擔，黑咖啡的利尿作用也有助代謝廢物，避免毒素累積，是對腎臟具有保護潛力的天然飲品之一。

健康飲食｜黑咖啡配搭1物 可帶來4大健康好處

洪永祥醫生強調，黑咖啡需要無糖無奶，避免多餘磷、鉀與飽和脂肪攝取，對於腎臟病患者會較為友善。此外，只要將特級冷壓初榨橄欖油（EVOO）加入黑咖啡，便可以帶以下4大好處：

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有效預防慢性病： 橄欖油對血管健康、糖尿病、心臟病、腎臟病，糖心腎疾病慢性病極有益處。

橄欖油對血管健康、糖尿病、心臟病、腎臟病，糖心腎疾病慢性病極有益處。 增強提神作用： 水溶性咖啡當中成分如氯原酸、多酚與咖啡因被細小油性脂肪顆粒包覆，將水溶性成分包覆在橄欖油小顆粒中變成脂溶性，可產生類似生物科技「微脂體」效果，不僅能延長提神效果，更有助降低糖尿病、心臟病及慢性腎病風險。

水溶性咖啡當中成分如氯原酸、多酚與咖啡因被細小油性脂肪顆粒包覆，將水溶性成分包覆在橄欖油小顆粒中變成脂溶性，可產生類似生物科技「微脂體」效果，不僅能延長提神效果，更有助降低糖尿病、心臟病及慢性腎病風險。 更容易進入細胞達成治療效果： 「微脂體」技術簡單而言，是利用微小脂肪顆粒包埋技術把標的藥物包進去微小的脂肪顆粒，更容易進入細胞達成治療的效果。

「微脂體」技術簡單而言，是利用微小脂肪顆粒包埋技術把標的藥物包進去微小的脂肪顆粒，更容易進入細胞達成治療的效果。 延長提神效果：橄欖油咖啡將水溶性咖啡健康成分，包覆在脂肪顆粒中變為脂溶性，可以更有效地維持咖啡血中與標的器官的濃度，加上橄欖油本身又可提供代謝所需能量及促循環，比起單飲咖啡效果更佳。

健康飲食｜「橄欖油黑咖啡」3大制作方法

洪永祥醫生又分享「橄欖油黑咖啡」3大制作方法：

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「橄欖油黑咖啡」制作方法｜1.使用迷你電動奶泡機（最推薦）

做法： 將熱黑咖啡倒入杯中，加入特級冷壓初榨橄欖油，使用電動奶泡棒高速攪打10至20秒，直到油脂乳化、形成細緻泡沫。即可飲用。

將熱黑咖啡倒入杯中，加入特級冷壓初榨橄欖油，使用電動奶泡棒高速攪打10至20秒，直到油脂乳化、形成細緻泡沫。即可飲用。 優點：簡單快速、乳化效果好、口感滑順。

「橄欖油黑咖啡」制作方法｜2.使用果汁機或攪拌機（乳化最強）

做法： 將黑咖啡與特級冷壓初榨橄欖油一同倒入果汁機中，蓋緊蓋子，小心高溫蒸氣，建議預留通氣孔或蓋布巾，高速攪打約10至20秒，倒入杯中飲用。

將黑咖啡與特級冷壓初榨橄欖油一同倒入果汁機中，蓋緊蓋子，小心高溫蒸氣，建議預留通氣孔或蓋布巾，高速攪打約10至20秒，倒入杯中飲用。 優點：質地像拿鐵，有奶泡感；風味融合度最佳。但要注意熱氣壓力、小心操作。

「橄欖油黑咖啡」制作方法｜使用手搖保溫瓶或保溫壺（最簡易）

做法： 將黑咖啡與特級冷壓初榨橄欖油一起倒入耐熱手搖保溫瓶，密封搖晃約20至30秒，直到部分乳化。

將黑咖啡與特級冷壓初榨橄欖油一起倒入耐熱手搖保溫瓶，密封搖晃約20至30秒，直到部分乳化。 優點： 方便快速

方便快速 缺點：乳化不如機器細緻，容易分層。

健康飲食｜飲用「橄欖油黑咖啡」4大注意事項

此外，洪永祥醫生亦拆解飲用時間、飲用重點及注意事項：

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最佳飲用時間： 建議每天早餐後飲用或當作早餐的一杯飲品

建議每天早餐後飲用或當作早餐的一杯飲品 每天飲用份量： 建議一天(咖啡240ml+橄欖油10-15ml)一到兩杯即可。

建議一天(咖啡240ml+橄欖油10-15ml)一到兩杯即可。 飲用注意事項： 建議熱飲，避免油脂乳化，也更容易入口，較不易出現腹瀉情況。

建議熱飲，避免油脂乳化，也更容易入口，較不易出現腹瀉情況。 選用配料注意事項： 一定要使用特級冷壓初榨橄欖油，它具備其他橄欖油沒有的多酚與天然抗氧化物，對健康效果影響極大

一定要使用特級冷壓初榨橄欖油，它具備其他橄欖油沒有的多酚與天然抗氧化物，對健康效果影響極大 以下人士不建議飲用：喝咖啡會心悸、腸躁症極容易腹瀉、對咖啡橄欖油過敏者。膽囊切除者，建議以小杯量50ml先試試，假如沒有腹痛、腹瀉，則可慢慢增加劑量

健康飲食｜「防彈咖啡」恐增健康風險 醫生：不建議飲用

此外，洪永祥醫生亦提醒，防彈咖啡——即將椰子油與熱咖啡混合飲用的特殊咖啡飲品，雖能快速供能，但椰子油含有過多的飽和脂肪，容易造成高血脂與血管發炎的副作用，容易導致血管發炎、脂肪肝，糖尿病與腎病患者更有「酮酸中毒」風險，因此並不建議飲用。

資料來源：Facebook@洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法

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