  • 27°C
香港時間：202559日 (五) 19:11

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

咖啡益處｜醫生教飲齋啡搭配1物健康功效激增　有效穩血糖/護心/防腎病

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

【糖尿病／心臟病／咖啡／腎病】飲咖啡可以預防多種慢性病？有台灣醫生指出，飲咖啡時只需加配1種配料，即可有助對抗糖尿病、預防心臟病及腎痛。而只要跟足制作方法及飲用量，既可保留咖啡風味之餘，亦可帶來種種意想不到的好處。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜港少婦3度流產　靠試管嬰終成功誕雙胞胎　拆解人工受孕2大迷思

腎臟科醫生洪永祥日前於Facebook專頁分享相關資訊，表示黑咖啡富含天然抗氧化物如綠原酸、多酚與咖啡因，具抗氧化、抗發炎、促進代謝的作用，近年有多項研究皆指出，每日飲用約1至2杯黑咖啡可有助慢性腎臟病風險，改善腎臟血流，並穩定血糖與血壓，間接減輕腎臟負擔，黑咖啡的利尿作用也有助代謝廢物，避免毒素累積，是對腎臟具有保護潛力的天然飲品之一。

健康飲食｜黑咖啡配搭1物 可帶來4大健康好處

洪永祥醫生強調，黑咖啡需要無糖無奶，避免多餘磷、鉀與飽和脂肪攝取，對於腎臟病患者會較為友善。此外，只要將特級冷壓初榨橄欖油（EVOO）加入黑咖啡，便可以帶以下4大好處：

點擊圖片放大
+5
+4

 

  • 有效預防慢性病：橄欖油對血管健康、糖尿病、心臟病、腎臟病，糖心腎疾病慢性病極有益處。
  • 增強提神作用：水溶性咖啡當中成分如氯原酸、多酚與咖啡因被細小油性脂肪顆粒包覆，將水溶性成分包覆在橄欖油小顆粒中變成脂溶性，可產生類似生物科技「微脂體」效果，不僅能延長提神效果，更有助降低糖尿病、心臟病及慢性腎病風險。
  • 更容易進入細胞達成治療效果：「微脂體」技術簡單而言，是利用微小脂肪顆粒包埋技術把標的藥物包進去微小的脂肪顆粒，更容易進入細胞達成治療的效果。
  • 延長提神效果：橄欖油咖啡將水溶性咖啡健康成分，包覆在脂肪顆粒中變為脂溶性，可以更有效地維持咖啡血中與標的器官的濃度，加上橄欖油本身又可提供代謝所需能量及促循環，比起單飲咖啡效果更佳。

健康飲食｜「橄欖油黑咖啡」3大制作方法

洪永祥醫生又分享「橄欖油黑咖啡」3大制作方法：

點擊圖片放大
+4
+3

 

「橄欖油黑咖啡」制作方法｜1.使用迷你電動奶泡機（最推薦）

  • 做法：將熱黑咖啡倒入杯中，加入特級冷壓初榨橄欖油，使用電動奶泡棒高速攪打10至20秒，直到油脂乳化、形成細緻泡沫。即可飲用。
  • 優點：簡單快速、乳化效果好、口感滑順。

「橄欖油黑咖啡」制作方法｜2.使用果汁機或攪拌機（乳化最強）

  • 做法：將黑咖啡與特級冷壓初榨橄欖油一同倒入果汁機中，蓋緊蓋子，小心高溫蒸氣，建議預留通氣孔或蓋布巾，高速攪打約10至20秒，倒入杯中飲用。
  • 優點：質地像拿鐵，有奶泡感；風味融合度最佳。但要注意熱氣壓力、小心操作。

「橄欖油黑咖啡」制作方法｜使用手搖保溫瓶或保溫壺（最簡易）

  • 做法：將黑咖啡與特級冷壓初榨橄欖油一起倒入耐熱手搖保溫瓶，密封搖晃約20至30秒，直到部分乳化。
  • 優點：方便快速
  • 缺點：乳化不如機器細緻，容易分層。

健康飲食｜飲用「橄欖油黑咖啡」4大注意事項

此外，洪永祥醫生亦拆解飲用時間、飲用重點及注意事項：

點擊圖片放大
+6
+5

 

  • 最佳飲用時間：建議每天早餐後飲用或當作早餐的一杯飲品
  • 每天飲用份量：建議一天(咖啡240ml+橄欖油10-15ml)一到兩杯即可。
  • 飲用注意事項：建議熱飲，避免油脂乳化，也更容易入口，較不易出現腹瀉情況。
  • 選用配料注意事項：一定要使用特級冷壓初榨橄欖油，它具備其他橄欖油沒有的多酚與天然抗氧化物，對健康效果影響極大
  • 以下人士不建議飲用：喝咖啡會心悸、腸躁症極容易腹瀉、對咖啡橄欖油過敏者。膽囊切除者，建議以小杯量50ml先試試，假如沒有腹痛、腹瀉，則可慢慢增加劑量

健康飲食｜「防彈咖啡」恐增健康風險　醫生：不建議飲用

此外，洪永祥醫生亦提醒，防彈咖啡——即將椰子油與熱咖啡混合飲用的特殊咖啡飲品，雖能快速供能，但椰子油含有過多的飽和脂肪，容易造成高血脂與血管發炎的副作用，容易導致血管發炎、脂肪肝，糖尿病與腎病患者更有「酮酸中毒」風險，因此並不建議飲用。

資料來源：Facebook@洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法

相關內容

咖啡抗癌︱英國醫學期刊研究證飲咖啡降7大癌症風險 揭最佳飲用量：死亡率大幅下降

咖啡益處︱美國最新研究：1時段飲咖啡可降早死風險16% 患心血管病風險降低31%

咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡 護肝兼逆轉脂肪肝 醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飲食攻略｜咖啡助防癌抗炎降膽固醇　醫生揭1類咖啡最健康：這時間飲最好
17:13 2024/08/05
飲食攻略｜咖啡助防癌抗炎降膽固醇　醫生揭1類咖啡最健康：這時間飲最好
飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇
18:49 2024/08/15
飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
18:51 2024/08/19
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨

你可能感興趣

飲食攻略｜咖啡助防癌抗炎降膽固醇　醫生揭1類咖啡最健康：這時間飲最好
17:13 2024/08/05
飲食攻略｜咖啡助防癌抗炎降膽固醇　醫生揭1類咖啡最健康：這時間飲最好
飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇
18:49 2024/08/15
飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
18:51 2024/08/19
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
健康問題 養生 食譜 糖尿病 飲品 咖啡 脂肪肝 心臟病

最高瀏覽

東張西望︱65歲單親婦養大兒子花光積蓄助置業　換無情對待被新抱痛打逼遷：真係好心痛
東張西望︱65歲單親婦養大兒子花光積蓄助置業　換無情對待被新抱痛打逼遷：真係好心痛
留宿麥當勞｜內地女生五一麥當勞過夜實錄　被兩度搭訕後凌晨離店更刺激
留宿麥當勞｜內地女生五一麥當勞過夜實錄　被兩度搭訕後凌晨離店更刺激
蔡瀾近況︱83歲蔡瀾傳身體欠佳入ICU出院近況曝光　送30萬普洱招呼友人 精神面貌惹議
蔡瀾近況︱83歲蔡瀾傳身體欠佳入ICU出院近況曝光　送30萬普洱招呼友人 精神面貌惹議
星二代︱趙薇15歲女激罕曝光擁最強大眼基因　小四月獲讚靚過媽咪卻飄網紅味？
星二代︱趙薇15歲女激罕曝光擁最強大眼基因　小四月獲讚靚過媽咪卻飄網紅味？
地震先兆｜地震預警新突破！ 中大學者揭「破壞性地震」　出現前的11個月先兆
地震先兆｜地震預警新突破！ 中大學者揭「破壞性地震」　出現前的11個月先兆