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靚媽育兒｜鍾嘉欣年少時靠1首飲歌學好中文　UBC讀幼教主張3子女愉快學習：選校簡單功課少

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 14 分鐘前

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熱門 仁滙醫務 DSE2025 五一黃金周 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

鍾嘉欣（Linda）早前於深圳舉行演唱會，邀請一位前輩做擔任嘉賓。

【鍾嘉欣/加拿大UBC】鍾嘉欣（Linda）於2015年與脊醫Jeremy Leung結婚，婚後育有三名子女，分別為8歲大女Kelly、6歲次子Jared及2歲半的細女Anika。這位三孩之母事業家庭兩得意，日前更於深圳舉行巡唱，並與嘉賓黎瑞恩合唱《一人有一個夢想》。

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原來黎瑞恩是鍾嘉欣的「兒時中文老師」，在加拿大成長的鍾嘉欣，小時候中文不太好，主要靠聽廣東歌來惡補。她早前在IG發文分享：「我細個係靠唱K嚟學中文嘅。到現在，我做咗我三個小朋友嘅中文老師，我都係播《一人有一個夢想》畀佢哋聽嚟學中文。」

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靚媽鍾嘉欣｜大學修讀幼教

鍾嘉欣中學時就讀溫哥華譚普敦中學，畢業後升讀英屬哥倫比亞大學（The University of British Columbia, UBC），立志成為小學老師的她修讀幼兒教育系，大學二年級時，她參加《溫哥華華裔小姐競選》成功奪冠，隨後來港參加《國際華裔小姐》再度摘冠，原本計劃返回加拿大完成最後一年課程的她，最終選擇留港加入TVB，展開演藝生涯。

鍾嘉欣（Linda）為三孩之母。 （取自instagram）

曾修讀幼兒教育的鍾嘉欣對育兒有獨特見解，她希望三名子女擁有快樂童年，鼓勵他們探索世界，培養獨立思考能力。她曾說：

我希望用愛培育小朋友成長，讓他們天份盡情綻放。

靚媽鍾嘉欣｜重視中文教育

鍾嘉欣的大女與次子已入讀小學，談及選校準則，她表示無論是公立幼稚園還是小學，均以與家距離為主要考量，相比香港，加拿大的選校方式較為簡單。另外，一對子女的功課量少，比香港學生輕鬆，讀書壓力也少一點。

雖然鍾嘉欣與子女日常多以英語溝通，但她認為中文對孩子的未來發展十分重要。因此，除了安排子女上校外課程，她曾聘請普通話老師教大女中文，希望女兒能精通多種語言，為未來增添更多選擇。

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