TOPick會員有獎｜送你「置富Malls x Esther Bunny甜夢花旅折疊傘及暖入心保溫杯」(價值$570) (30份)

置富Malls母親節呈獻【置富Malls x Esther Bunny 春日BUN紛郊遊樂】

媽咪至愛CP值超高禮物：獎品逾 30萬家電、百貨及環球美食現金券

春日必換限定禮品：Esther Bunny暖入心保溫杯、甜夢花旅折疊傘

置富Malls攜手與人氣插畫角色Esther Bunny（艾絲樂小兔），為您打造一場浪漫又甜蜜的「春日BUN紛郊遊樂」！

即日起至6月15日，帶上最愛的媽媽，一起漫步馬鞍山廣場的粉紅繁花夢幻花園，或探訪紅磡置富都會的甜美草莓園，用鏡頭記錄母女間的親密時刻，讓幸福如櫻花般綻放！

Esther Bunny的「母親」是美籍韓裔知名插畫家 Esther Kim，筆下的 Esther Bunny鬆軟如棉花糖的兔毛、大耳朵、帶長睫毛的閃亮眼睛及溫暖又自主的個性，如此討喜的形象，相信時尚與智慧兼具的媽媽們一定會被這份可愛魅力瞬間征服！！

記得到置富Malls旗下2大商場，攬住媽媽來個親密打卡！在置富Malls購物飲食消費，別錯過限時推出的「置富Malls x Esther Bunny春日消費賞」，首重驚喜「即抽即中密密賞」，於指定置富Malls累積消費滿指定金額即可參加期間限定的巨型扭蛋機，扭出總值近30萬豐富獎品，最適合送給媽媽做禮物了！

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獎品包括：人氣家庭電器Dyson二合一吹風直髲器、Philips 冷熱純淨飲水機等，而第二重現金劵／家用禮品連環購物賞，只需於指定置富Malls消費滿指定金額，即可換領置富Malls電子禮券、各式美食禮券、家庭生活用品等！消費愈多中獎機會更大！

若媽媽被Esther Bunny的温暖魅力所吸引，置富Malls準備了多款甜美可愛，又實用度滿分的禮品供孝順仔女們換領，包括限定版「Esther Bunny 甜夢花旅折疊傘」及「Esther Bunny 暖入心保溫杯」，粉紅力量滿分，一秒觸動媽媽們的少女心！

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置富Malls x Esther Bunny消費二重賞 人氣家品、電器以及美食禮券等您贏取

置富Malls舉辦的置富Malls x Esther Bunny春日消費賞，第一重即抽即中密密賞，於4 - 6月期間的指定星期六、日，分階段於不同置富Malls推出即抽即中密密賞巨型扭蛋機，Fortune+會員於活動期間在指定置富 Malls內以電子貨幣累積消費滿HK$250，即可參加抽獎，於扭蛋機一扭就有機會即時中獎，獎品總值接近HK$30萬，豐富獎品包括Dyson二合一吹風直髲器、Philips 冷熱純淨飲水機、Nespresso 咖啡機、Bose 消噪耳機。

而第二重現金券／家用禮品連環購物賞，於4月26日起，在指定置富 Malls消費滿指定金額，即可換領各種美食禮券、置富Malls電子禮券或家庭生活用品等！消費愈多中獎機會愈大，記下活動日期，邊消費邊獲得抽獎機會！

TOPick 新聞 送出「置富Malls x Esther Bunny 甜夢花旅折疊傘及暖入心保溫杯」禮品包 (價值$570 )（30份），點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

【禮品將於6月期間安排換領】

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：5月13日（星期二）（23：59）

公佈得獎：5月14日（星期三）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

此活動新會員優先。

禮品款式隨機送出，不設挑選更換。

新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上

評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。

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