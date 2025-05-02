香港零售｜零售管理協會謝邱安儀：內地離境退稅新政策增香港零售業負擔

2025年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為301億元，較2024年同月下跌3.5％，跌幅較２月低。但香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，去年3月的低基數有利今年3月零售銷售的跌幅收窄。香港零售業的情況仍受去年低基數影響，而港人外遊、北上以及貿易戰影響，也影響在港的消費意慾。



香港零售｜3月零售業銷貨價值臨時估計301億元 按年下跌3.5%

對於內地下調離境退稅起點至人民幣200元，現金退稅限額增至2萬元，邱安儀擔心加大香港零售業界的負擔。她指港人一向北上大多是吃喝玩樂，擔心新退稅政策後，港人增加北上購物。她指同時在香港及內地有經營零售店的會員反映，開始見到有港人甚至來自新加坡、南韓的遊客購物。

由沒有變有，相信對香港零售業的影響開始浮現。

她進一步解釋，港元與強美金掛鈎下，香港免稅的優勢已轉弱，再加上新退稅政策，內地一些產品的售價可能比香港低。



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