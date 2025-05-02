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小薯茄｜薯茄明星聯同24名香港網絡創作者　熱血回歸開運動會

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撰文： 文體藝Online

發布時間： 37 分鐘前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

第二屆薯茄明星運動會熱血回歸！

【小薯茄/ 試當真 / 100毛 / 不正常研究所】繼2023年YouTube創作團隊《小薯茄》主辦的首届《薯茄明星運動會》大獲好評後，小薯茄宣佈將再次聯同24名香港網絡創作者，集合力量為觀眾帶來一場充滿熱血與歡笑的運動盛事。

今年正逢小薯茄成立8周年，團隊以「希望」為周年主題，邀請了多元化的網絡創作者參與，包括小薯茄的阿冰童童麗英朱Mic等團隊核心人員，《試當真》的Jessica和游學修《100毛》東方昇和Kneta、《FHproduction》嘉盈夢雨《JFFT》的床哥和雞翼，以及Boris 波仔、全慧利、Moon牙月、妳祺、Mario Hau孝仔等本地網絡個人創作者。

小薯茄｜全新賽事與陣容

本屆運動會的24名運動會參賽者被隨機分成四組，除了挑戰過往的100米短跑、6x200米接力、四向拔河等，賽事亦新增了標槍、跳高等高難度項目，並特別安排專業全能項目教練為參賽者提供每周訓練，確保賽事精彩之餘亦安全進行。

是次運動會除了邀請YouTuber及Reels創作者參加外，活動還特設專業「競技啦啦隊」表演，以及由參賽者邀請各自友好的創作者，組成「創作者打氣團」到場支持打氣，務求凝聚更多創作者一起碰撞出新火花。是次活動更是動員超過100人的拍攝團隊之外，並將獎品全面升級！

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小薯茄｜小薯茄團隊克服困難

作為小薯茄元祖級成員的程人富透露，籌辦運動會一點也不容易！他透露：「舉辦薯茄明星運動會其實面臨諸多挑戰，包括資金、場地及人手問題」。他坦言，「儘管上屆活動虧損，但團隊仍堅持延續這份熱情，亦非常幸運有客戶提供贊助，令第二屆運動會可以順利誕生！」

小薯茄另一成員童童分享：「雖然籌備過程辛苦，但能與眾多創作者聚首一堂，感到非常開心」。她繼言，「上屆薯茄明星運動會影片在一個月內突破100萬觀看次數，更有觀眾跟我們分享在餐廳、巴士上一同追看全程影片，令大家都覺得好鼓舞。」

為進一步提升娛樂性，活動亦為未來可以考慮加入現場觀眾作準備！

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