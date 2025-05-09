乘車禮儀｜滿客巴士女子行李篋放上層「霸」2座　網民不滿怒斥自私：我會拎開照坐！

乘客攜帶行李篋上巴士，如若未將行李放置在行李架上而選擇跟身，可能會給其他乘客造成不便。

近日，有人在Threads發帖，指日前乘搭巴士時見到有女乘客將行李篋跟身攜帶至上層，放置在空位前方，如同霸佔了一個座位，而當時巴士下層卻已經「全車滿到要企」；此事引起網民熱議，紛紛指責女乘客行為自私。

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乘車禮儀｜乘客行李篋放上層「霸」2座

樓主表示，當日乘搭巴士時，全車已經幾乎滿座，下層還有不少乘客需要站立，惟上層有女乘客將行李篋放置在1個空座前方，1個人便佔用了2個座位，即使有乘客想要坐在空位上，雙腿也不好安放，或只能側身入座面朝走道。

樓主看不過眼，不滿其行為「只是」，直言「想睇實個篋建議你碌返落下層或者搭的士，全車滿到要企，你就自私到擺個篋喺度」。

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乘車禮儀｜網民斥乘客自私：我會照坐！

此事引起熱議，不少網民附和樓主，認為改名女乘客行為不妥，「真係幾自私」、「至憎呢啲人，佢畀咗兩個位嘅錢？」、「畀著我一定要佢拎開」、「我會照坐，最多對腳放出走廊，人哋話我阻住行，我就大叫『個喼佢㗎！』」、「呢位呀姐可能跌咗個公德心」、「畀我都會照坐落去」。

乘車禮儀｜九巴：行李只可擺放在下層

九巴公司曾在Facebook專頁發帖，提醒乘客勿將行李攜帶至巴士上層：「帶行李上車其實有兩大貼士！第一，所有行李只可以擺放喺下層，因為帶一件大型物件上上層嘅過程太危險啦！第二，行李必須打直擺放喺行李架，咁就可以騰出更多空間畀其他乘客使用啦！」。

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