酒店冷知識｜酒店風筒按壓出風好麻煩？　行內人解釋1原因要咁設計！

【冷知識/酒店風筒】不少港人去旅行也會預訂酒店，房間設備齊全，不用另外攜帶日用品，但是房內某些設備卻不太好用，其中按壓式吹風機，不但風力小，且要長期按著開關，令不少人抱怨該設備，有行內人解釋按壓式的設計的真正原因！

酒店冷知識｜網民嫌棄酒店按壓式吹風機

近日有網友於Threads上發文，表示自己無法再忍受酒店的按壓式吹風機，「飯店如果提供這種吹風機，能不能在房型介紹中說明！」並指自己使用時，每吹5秒手就會抽筋一次。

文章引起大批網民共鳴，紛紛表示每次都要吹很久才可以吹乾頭髮，「重點還吹不乾，吹到吹風機還過熱停掉」、「看到這種吹風機我會先：吼！我晚上不洗了」、「不要求提供Dyson或Panasonic，但黏在牆上要按住才能吹的，真的很母湯，我至少要把吹風機吹到過熱三次，才能吹完我的頭髮」。

同場加映：酒店房間5大污糟位

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酒店冷知識｜內行人解釋原因

對於酒店會裝設按壓式吹風機的原因，以往有內行人曾解答「其實正確的答案是，怕你被電死」，又表示許多人嫌棄這類吹風機，是因為大家不知道它為什麼要做成這種開關和固定於牆上，這種開關只要放手就不會繼續送電，「降低了你因為手潮濕被感電的機率。」

同場加映：快速吹頭｜日本節目實測「快速乾髮術」 只需1物節省一半吹頭時間

相信長頭髮的女生都為吹乾頭髮感到煩惱，每次至少要花10至15分鐘吹頭，夏天時吹完頭更會滿頭大汗，非常麻煩！日本節目就教授一招「快速乾髮術」，吹頭時只要加一物，便可以加快吹乾速度，甚至節省近一半時間！點擊下圖即睇詳情：

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