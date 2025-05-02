澳門親子好去處︱澳門壹號廣場推5.1優惠贏取機票　林峯任嘉賓首開腔談失落影帝感受

【親子好去處/林峯/澳門親子好去處】澳門壹號廣塲將於海濱長廊及商塲室內展出「One Central Loves Macao」一共七座藝術裝置系列，當中包括「Love Macao」— 一座坐落於商塲入口處、以心形配搭澳門英文名稱「Macao」的戶外雕塑，此作品由著名澳門藝術家雷欣宜設計、致敬澳門中西合璧的文化遺產，勢成這座城市的全新當代標誌，以及本地市民與旅客必訪的打卡勝地。「Love Macao」以遍佈澳門最受歡迎地標的彩繪玻璃為靈感，從大三巴牌坊和九澳七苦聖母教堂，精準地捕捉了這座城市中西交融的精神内核，展現出其光輝燦爛的文化遺產。

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香港知名藝人林峯出席「One Central Loves Macao」藝術展亮燈儀式。提到「第四十三屆香港電影金像獎」頒獎典禮，林峯憑《九龍城寨之圍城》中飾演「陳洛軍」一角角逐影帝寶座，可惜敗到劉青雲手上，對於失落影帝一事，「他們其實沒有expect過攞獎，預計攞不到，反而如果攞了就真係驚喜，完全冇prepare感言。」

林峯今次澳門壹號廣場將於4月28日至5月11日期間推出一系列購物狂賞，包括高達10%的限時購物回贈、往返亞洲多地的免費來回機票，以及購物和餐飲禮券。

「One Central Loves Macao」的亮燈儀式於4月28日舉行，澳門特別行政區政府旅遊局傳播及對外關係廳廳長劉鳳池女士、香港置地集團公司資產管理助理總經理愛麗絲女士（ Alice Stevenson）、澳門壹號廣場總經理陳詠豪先生、信德集團市塲推廣部總監董志遠先生、香港知名藝人林峯先生，以及澳門著名藝術家雷欣宜女士等一眾嘉賓受邀出席活動。

▲ 澳門特別行政區政府旅遊局傳播及對外關係廳廳長劉鳳池女士、香港置地集團公司資產管理助理總經理愛麗絲女士（ Alice Stevenson）、澳門壹號廣塲總經理陳詠豪先生、信德集團市塲推廣部總監董志遠先生、香港知名藝人林峯先生，以及澳門著名藝術家雷欣宜女士。

香港置地集團公司商場業務董事及主管李國榮先生表示：「澳門壹號廣場一直致力將藝術文化融入高端購物體驗。我們非常高興展出『Love Macao』藝術裝置，為澳門旅遊經濟注入新動力。相關作品不僅為商場增添了溫暖氣息，更成爲本澳的全新文化地標。這是一塲充滿繽紛色彩且適合親子同樂的文化慶典，旨在慶祝澳門豐富的曆史文化遺產，引領本地市民及遊客親身探索這座城市獨特的藝術魅力。我們很榮幸能為澳門發展成為多元化的旅遊目的地出一分力，並為顧客打造突破傳統的購物體驗和珍貴回憶。」

▲ 「心繫澳門」。

4月28日至5月11日期間，澳門壹號廣場將呈獻一系列精彩購物禮遇——單筆消費滿澳門幣10,000元或以上，即可享高達10%的獎賞回贈；澳門航空往返20多個目的地的免費來回機票，以及澳門美高梅的限時餐飲優惠。澳門壹號廣場BESPOKE雋環禮遇計劃會員更可將積分轉換為購物禮券，靈活選購心儀的高端品牌商品。從5月1日起，澳門航空旅客可憑有效登機證註冊成為BESPOKE雋環禮遇計劃會員，即可獲贈價值澳門幣500元的購物禮券*，於澳門壹號廣塲尊享奢華體驗。

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