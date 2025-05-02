  • 26°C
香港時間：202553日 (六) 01:53

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港零售｜五一黃金周人流未似預期？　謝邱安儀：3成會員預期黃金周生意上升

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 7 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

2025年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為301億元，較2024年同月下跌3.5％，跌幅較２月低，但已連續下跌13個月。

香港零售｜3月零售業銷貨價值臨時估計301億元　按年下跌3.5%

香港零售｜零售管理協會謝邱安儀：內地離境退稅新政策增香港零售業負擔

遊客一直有助帶動香港零售業銷售，今年5月1至5日的五一黃金周更是內地遊客到港的高峰期之一。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，5月1日假期首天的人流似乎未及去年，但比平日好。

需再觀察，期望周末人流會更好。

其會員當中，約30%相信在五一黃金周的生意有雙位數升幅，當中尤以化粧及健康保健行業較有信心。而相信持平或有低單位數升幅的也有約30%，涉及超市、便利店、個人護理及珠寶等。然而，亦有超過30%的會員表示持平或有單位數跌幅，包括百貨、食品、鐘錶及休閒服裝。

電器、家具家品及非休閒服裝，估計跌幅更達雙位數。

至於對整個5月的預估，她指有約50%會員相信，生意會錄得按年升幅，但有一定程度會受去年低基數影響。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
ET贏商有計｜栢檔極品海南雞飯 防守性高菜種逆市抗壓力高

 

香港零售管理協會 珠寶 鐘錶 銷售 零售 便利店 家具

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

懷孕疑雲︱葉萱最新遮肚近照曝光孕味濃　結婚2個月傳火速造人成功方力申咁回應
懷孕疑雲︱葉萱最新遮肚近照曝光孕味濃　結婚2個月傳火速造人成功方力申咁回應
翁虹分居︱56歲翁虹曾歷兩段婚姻　突然自爆與丈夫已分居3年不感後悔：反而更好
翁虹分居︱56歲翁虹曾歷兩段婚姻　突然自爆與丈夫已分居3年不感後悔：反而更好
肥媽入院｜71歲肥媽驚爆入院要停工面容憔悴現況曝光　曾患大腸癌子宮肌瘤　切除整個子宮保命
肥媽入院｜71歲肥媽驚爆入院要停工面容憔悴現況曝光　曾患大腸癌子宮肌瘤　切除整個子宮保命
星二代︱陳奕迅一家遊日20歲康堤長成氣質長腿美女 中小學讀女拔手球隊精英
星二代︱陳奕迅一家遊日20歲康堤長成氣質長腿美女 中小學讀女拔手球隊精英
急症室最長等候時間（05月03日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月03日 時間00:05）