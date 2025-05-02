香港零售｜五一黃金周人流未似預期？　謝邱安儀：3成會員預期黄金周生意上升

2025年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為301億元，較2024年同月下跌3.5％，跌幅較２月低，但已連續下跌13個月。



香港零售｜3月零售業銷貨價值臨時估計301億元 按年下跌3.5%

香港零售｜零售管理協會謝邱安儀：內地離境退稅新政策增香港零售業負擔

遊客一直有助帶動香港零售業銷售，今年5月1至5日的五一黃金周更是內地遊客到港的高峰期之一。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，5月1日假期首天的人流似乎未及去年，但比平日好。

需再觀察，期望周末人流會更好。

其會員當中，約30%相信在五一黃金周的生意有雙位數升幅，當中尤以化粧及健康保健行業較有信心。而相信持平或有低單位數升幅的也有約30%，涉及超市、便利店、個人護理及珠寶等。然而，亦有超過30%的會員表示持平或有單位數跌幅，包括百貨、食品、鐘錶及休閒服裝。

電器、家具家品及非休閒服裝，估計跌幅更達雙位數。

至於對整個5月的預估，她指有約50%會員相信，生意會錄得按年升幅，但有一定程度會受去年低基數影響。

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