  • 26°C
香港時間：202552日 (五) 22:00

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前TVB藝人︱劉雅麗曾演荷里活片與影帝真赫曼合作　移民美國後與丈夫離婚

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

前TVB女藝人劉雅麗曾與已故奧斯卡影帝真赫曼合作。

【劉雅麗 / 劉德華 / 真赫曼】活躍於70、80年代影視圈的前TVB女藝人劉雅麗（Alice）在1977年在TVB電視藝員訓練班畢業後入行，共曾在電視劇《蘇乞兒》飾演劉德華的女朋友鄺慕男。她在1990年演劇集《蜀山奇俠》後息影，與美藉丈夫到美國洛杉磯生活

日前，劉雅麗回香港與老友敍舊，資深傳媒人汪曼玲在社交平台上載聚會照片。從相中所見，約70歲的劉雅麗精神十分飽滿，汪曼玲並透露對方每年都回港渡假，今次對方去完西藏旅行來香港。

你好，打刧！Reunionz︱出爐金像獎最佳男配角朱栢康演胞兄執導舞台劇　劉德華張達明探班睇排練交流演出心得

點擊圖片放大
+4
+3

汪曼玲更稱茶敍時，大家聊天才知道劉雅麗在40多年在曾往夏威夷演荷里活片，而且是和今年3月與妻子在家中逝世奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman），寫道：「83年，劉雅麗在沙龍試鏡，被選中拍了《Uncommon Valor》事隔42年，Alice對真赫曼的印象非常深刻。『他很隨和，不耍大牌、絕不遲到早退，而且很好學。』雖然戲份不算多，劉雅麗也在夏威夷留了兩個月。拍西片豐富了她拍戲的經驗。對她而言是難忘的回憶。」

這齣荷里活片在1983年上映，在香港片名稱《八蛟龍》，同片演員還有《人鬼情未了》（Ghost）男主角柏德烈史域斯（Patrick Swayze）。而劉雅麗成首位以女主角身份參演荷里活電影的香港女藝人，甚為威水。

點擊圖片放大
+4
+3

劉雅麗因為與演《我和春天有個約會》女主角劉雅麗同名同姓，Alice在今年3月曾上後輩劉雅麗網上頻道受訪，她透露移民美國洛杉磯後棄影從商，在內地進口批發生意，經常往返香港，至約十年前經濟衰退，兒子也大學畢業，才決定退休，稱：「如果我大把錢就慢慢去玩，唔係就不如儲住啲錢慢慢享受好過嘞。」

此外，更自爆在她60歲生日當天離婚，解釋稱：「點解離婚呢？原來英文同中文係拍唔埋，但係我應承咗個仔唔離婚，喺個仔10歲嘅時候，我已經同佢講話媽咪好辛苦，想離婚，佢就話離婚間公司咪會閂囉？所以到我59歲，間公司閂咗又賣咗，跟住咪搞離婚，到我60歲生日啱啱搞掂，我仲多謝律師送咗份生日禮物畀我。」

劉雅麗訪問劉雅麗。

她形容前夫不是壞人可是卻是「大細路」，不太懂體諒別人，說：「鬼佬嘛，鬼佬係唔鍾意做嘢，一直我都係好平靜咁搞間公司，我覺得唔會做死人，只有係激死人，我對我老公一啲嬲都冇，嬲人只會係自己唔開心，但係如果我選擇原諒，因為中間隔住一個仔，萬一有乜事，最後只會傷害個仔。」

她續稱：「人生只不過係一個過程，個天安排呢個老公畀我，係有一個原因，到而家我都明白，點解會畀呢個老公我， 因為我而家另一個工作係幫人，主要係幫老人家，另一個係睇唔過眼嘅嘢就會幫，我而家幫緊一間公司，佢哋一年蝕咗100萬，所以咪幫佢哋，慢慢發覺以前有好多經驗令我學到嘢，而家我好知足同感恩。」

Alice回復單身後一個人在拉斯維加斯定居，閒時約朋友或去旅行，享受單身自由生活。

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
營養早餐︱營養師爸爸炮製小學生早餐　2方法助孩子適當吃零食1招解決偏食問題

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

翁靜晶女兒︱翁靜晶兩位千金皆修讀法律　餅印女兒罕有齊主持《危險人物2.0》
11:49 2025/04/28
翁靜晶女兒︱翁靜晶兩位千金皆修讀法律　餅印女兒罕有齊主持《危險人物2.0》
新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎　麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因
00:06 2025/04/23
新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎　麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因
袁潔瑩近況︱55歲袁潔瑩不再暴瘦回春與緋聞男友合照　坦言曾睇心理醫生首透露原因
09:48 2025/04/14
袁潔瑩近況︱55歲袁潔瑩不再暴瘦回春與緋聞男友合照　坦言曾睇心理醫生首透露原因
翁虹分居︱56歲翁虹曾歷兩段婚姻　突然自爆與丈夫已分居3年不感後悔：反而更好
今日 12:25
翁虹分居︱56歲翁虹曾歷兩段婚姻　突然自爆與丈夫已分居3年不感後悔：反而更好
最美星二代︱林愷鈴演《三命》散發仙氣　奪CHILL CLUB女新人銀獎承諾：不忘初心
00:06 2025/04/08
最美星二代︱林愷鈴演《三命》散發仙氣　奪CHILL CLUB女新人銀獎承諾：不忘初心
最強星二代︱許恩怡入行僅3年入圍爭金像影后　新一代國民初戀Natalie外柔內剛
20:08 2025/03/20
最強星二代︱許恩怡入行僅3年入圍爭金像影后　新一代國民初戀Natalie外柔內剛

你可能感興趣

翁靜晶女兒︱翁靜晶兩位千金皆修讀法律　餅印女兒罕有齊主持《危險人物2.0》
11:49 2025/04/28
翁靜晶女兒︱翁靜晶兩位千金皆修讀法律　餅印女兒罕有齊主持《危險人物2.0》
新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎　麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因
00:06 2025/04/23
新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎　麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因
袁潔瑩近況︱55歲袁潔瑩不再暴瘦回春與緋聞男友合照　坦言曾睇心理醫生首透露原因
09:48 2025/04/14
袁潔瑩近況︱55歲袁潔瑩不再暴瘦回春與緋聞男友合照　坦言曾睇心理醫生首透露原因
劉德華 娛樂人物職業 演員 YouTuber YouTube 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月02日 時間16:05）
嬰兒疫苗｜仁滙醫務集團疑停運　逾千預繳接種計劃家長入苦主群組
嬰兒疫苗｜仁滙醫務集團疑停運　逾千預繳接種計劃家長入苦主群組
肥媽入院｜71歲肥媽驚爆入院要停工面容憔悴現況曝光　曾患大腸癌子宮肌瘤　切除整個子宮保命
肥媽入院｜71歲肥媽驚爆入院要停工面容憔悴現況曝光　曾患大腸癌子宮肌瘤　切除整個子宮保命
懷孕疑雲︱葉萱最新遮肚近照曝光孕味濃　結婚2個月傳火速造人成功方力申咁回應
懷孕疑雲︱葉萱最新遮肚近照曝光孕味濃　結婚2個月傳火速造人成功方力申咁回應
吳文忻抗癌｜吳文忻白血球指數未達標再次停化療　早晚祈禱積極輔助治療
吳文忻抗癌｜吳文忻白血球指數未達標再次停化療　早晚祈禱積極輔助治療