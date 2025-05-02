前TVB藝人︱劉雅麗曾演荷里活片與影帝真赫曼合作　移民美國後與丈夫離婚

【劉雅麗 / 劉德華 / 真赫曼】活躍於70、80年代影視圈的前TVB女藝人劉雅麗（Alice）在1977年在TVB電視藝員訓練班畢業後入行，共曾在電視劇《蘇乞兒》飾演劉德華的女朋友鄺慕男。她在1990年演劇集《蜀山奇俠》後息影，與美藉丈夫到美國洛杉磯生活

日前，劉雅麗回香港與老友敍舊，資深傳媒人汪曼玲在社交平台上載聚會照片。從相中所見，約70歲的劉雅麗精神十分飽滿，汪曼玲並透露對方每年都回港渡假，今次對方去完西藏旅行來香港。

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汪曼玲更稱茶敍時，大家聊天才知道劉雅麗在40多年在曾往夏威夷演荷里活片，而且是和今年3月與妻子在家中逝世奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman），寫道：「83年，劉雅麗在沙龍試鏡，被選中拍了《Uncommon Valor》事隔42年，Alice對真赫曼的印象非常深刻。『他很隨和，不耍大牌、絕不遲到早退，而且很好學。』雖然戲份不算多，劉雅麗也在夏威夷留了兩個月。拍西片豐富了她拍戲的經驗。對她而言是難忘的回憶。」

這齣荷里活片在1983年上映，在香港片名稱《八蛟龍》，同片演員還有《人鬼情未了》（Ghost）男主角柏德烈史域斯（Patrick Swayze）。而劉雅麗成首位以女主角身份參演荷里活電影的香港女藝人，甚為威水。

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劉雅麗因為與演《我和春天有個約會》女主角劉雅麗同名同姓，Alice在今年3月曾上後輩劉雅麗網上頻道受訪，她透露移民美國洛杉磯後棄影從商，在內地進口批發生意，經常往返香港，至約十年前經濟衰退，兒子也大學畢業，才決定退休，稱：「如果我大把錢就慢慢去玩，唔係就不如儲住啲錢慢慢享受好過嘞。」

此外，更自爆在她60歲生日當天離婚，解釋稱：「點解離婚呢？原來英文同中文係拍唔埋，但係我應承咗個仔唔離婚，喺個仔10歲嘅時候，我已經同佢講話媽咪好辛苦，想離婚，佢就話離婚間公司咪會閂囉？所以到我59歲，間公司閂咗又賣咗，跟住咪搞離婚，到我60歲生日啱啱搞掂，我仲多謝律師送咗份生日禮物畀我。」

▲ 劉雅麗訪問劉雅麗。

她形容前夫不是壞人可是卻是「大細路」，不太懂體諒別人，說：「鬼佬嘛，鬼佬係唔鍾意做嘢，一直我都係好平靜咁搞間公司，我覺得唔會做死人，只有係激死人，我對我老公一啲嬲都冇，嬲人只會係自己唔開心，但係如果我選擇原諒，因為中間隔住一個仔，萬一有乜事，最後只會傷害個仔。」

她續稱：「人生只不過係一個過程，個天安排呢個老公畀我，係有一個原因，到而家我都明白，點解會畀呢個老公我， 因為我而家另一個工作係幫人，主要係幫老人家，另一個係睇唔過眼嘅嘢就會幫，我而家幫緊一間公司，佢哋一年蝕咗100萬，所以咪幫佢哋，慢慢發覺以前有好多經驗令我學到嘢，而家我好知足同感恩。」

Alice回復單身後一個人在拉斯維加斯定居，閒時約朋友或去旅行，享受單身自由生活。

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