五一黃金周｜餐飲業界料生意較去年同期升5%　西貢食肆受惠東壩人潮酒樓爆滿

五一黃金周首日錄約104萬人次出入境，當中入境內地旅客佔約22.2萬，按年升22%。出境方面，涉近30萬人次港人出境，按年增逾5成，多於入境內地客。飲食業界料今年五一黃金周生意較去年同期升5%，但較平日跌1成，主要受港人外遊影響。

香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報指，首日約22萬人次內地客訪港較他預期的18至20萬好，加上部分旅客早於周三（4月30日）黃金周前夕已入境，認為市內的遊客應有更多；雖然首日有近30萬人次港人出境，但相信生意仍有5%增長。

黃家和周五到西貢視察，留意到海邊一帶的酒樓坐滿人，而以往遊客鮮會到這麽偏遠的地區，相信與社交平台小紅書上，網紅大肆宣傳熱門景點萬宜水庫東壩有關。

他認為，在Facebook、Instagram上宣傳未必能接觸旅客人潮，因「唔係個個都翻到牆」；每當有網紅「加持」，即使位置偏遠旅客亦會專程去打卡，建議經營情況不太理想的食肆加強在小紅書上的宣傳力度。

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