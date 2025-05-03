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地震颶風｜瑞士再保險：天災或為全球保險損失3000 億美元 　

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 1 小時前

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極端天氣出現更頻繁，今年更已出現如洛杉磯發生山火、緬甸地震等天災，前者已造成約 400 億美元的保險損失。現時坊更有多種傳聞，指今年下半年會在各地出現天災，包括地震、海嘯及火山爆發等。

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最近的地震研究表明，未來30年內南海海槽發生大地震的機率為 80%。儘管日本制定了地震保險計劃，以確保在發生特大地震（例如 1923 年關東大地震）時有足夠的承保能力，該計劃僅能涵蓋大部分住宅保險損失。瑞再研究院估計，保險損失可能高達 1,500 億美元。 

今年，全球自然災害保險損失可能達到 1,450 億美元，主要由強雷暴、洪水及山火等次生災害驅動。而據瑞再研究院分析，地震和颶風等原生災害帶來最大的風險，在高峰年份可能導致高達 3,000 億美元或以上的保險損失。若現時重演 1995 年神戶地震和 2011 年東日本大地震，兩宗事件 的保險損失可能分別達到 350 億美元和 800 億美元。瑞士再保險災害風險主管 Balz Grollimund 表示，借鑑過去事件的教訓對強化韌性極為重要。

情境模擬是一種強大的工具，可用於預測歷史上發生的地震若於現今發生可能造成的影響，並為了解未來地震的經濟影響提供基礎。

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