​​​​​​​ 高官外訪｜羅淑佩訪中東大讚開放受高度尊重　四日行程僅一個地方需覆蓋全身

文化體育及旅遊局局長羅淑佩剛結束阿聯酋和沙特阿拉伯4日訪問。她在社交平台分享此行感受。大讚幾個城市開放、包容不同文化和信仰，自己作為女性官員，在整個行程收到高度尊重照顧。

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羅淑佩說，會面前，都會就衣著禮儀等徵詢主人家的建議，四日行程僅參觀大清真寺需要覆蓋全身，其他會面穿著商務服飾便可。她慨嘆風土文化不停在變，「真的要親身體驗，不可道聽塗說。」

讚中東國家願意跳出框框覓機遇

此行先後訪迪拜、阿布扎比和利雅得，羅淑佩說，均感受到當地政府和商界的強大動力，「非常願意開放自己、投資建設，概念有時看來異想天開，但落實以後成果又令人驚訝！」認為人類進步正正源於無窮的好奇心、不滿足於現狀、敢於嘗試和創新。認為這亦是推動香港發展的元素，「我們能進一步激活它們嗎？」

文末，羅說，時代在進步，中東國家更願意走出過往的框框和限制，與向它們表現善意的地方尋求更多合作機會。「想深一層，我們不也應該如此嗎？」

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