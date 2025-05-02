仁滙醫務疑結業｜衞生署將向受影響兒童提供疫苗接種服務 限應對12種傳染病疫苗【附名單】
發布時間： 3 小時前
最後更新： 2 小時前
提供嬰幼兒疫苗接種等服務的仁滙醫務集團前晚（4月30日）傳出疑似結業，部分受影響家長擔心子女繼續接受疫苗的問題。
衞生署今日（2日）表示，全港轄下的29間母嬰健康院會向受事件影響的兒童按照「香港兒童免疫接種計劃」一貫安排，接種餘下所需疫苗，並向合資格兒童提供免費服務，但只限提供應對12種傳染病的疫苗接種。
衞生署轄下的29間母嬰健康院均有為初生至5歲嬰幼兒按照「香港兒童免疫接種計劃」提供免疫接種服務。
上述計劃目前為合資格兒童提供免費疫苗接種服務，以預防12種對公共衞生有重要性的傳染病，包括：
- 結核病
- 乙型肝炎
- 小兒麻痺症
- 破傷風
- 百日咳
- 麻疹
- 白喉
- 流行性腮腺炎
- 德國麻疹
- 水痘
- 肺炎球菌病
- 人類乳頭瘤病毒感染
對於因應科學實證而未被納入計劃的其他疫苗，家長可向家庭醫生查詢，按個人需要選擇為子女接種疫苗。
衞生署指，受仁滙醫務集團疑似結業事件影響的兒童若曾在母嬰健康院登記，家長可致電其已登記的母嬰健康院預約，到母嬰健康院諮詢醫護人員有關其子女未來所需接種的疫苗。
而少部分未曾於母嬰健康院登記的兒童，家長可致電專線（2125 1188）查詢，熱線由明天（3日）開始運作，每日上午9時至下午5時，直至另行通知。家長也可以發送電子郵件至 dhhelpdesk_2501@dh.gov.hk或WhatsApp短訊至6170 8006查詢。有關母嬰健康院的服務和預約程序的資料可瀏覽www.fhs.gov.hk。
即使兒童曾在私家醫院或診所接種部分疫苗，母嬰健康院的專業醫護人員亦可透過電子健康紀錄互通系統（醫健通）或家長提供的紙本免疫接種記錄（俗稱「針咭」），核對並評估個別兒童按照「香港兒童免疫接種計劃」的建議，餘下所需要接種的疫苗及時間，並適時為他們安排接種其餘的疫苗，保障他們的健康。
此外，海關也呼籲已經向該私營醫療機構預繳費用購買服務（包括疫苗注射）的市民，盡快聯絡海關。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格舉報懷疑違反《商品說明條例》的事宜。
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