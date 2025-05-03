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仁滙醫務疑結業｜醫學會：醫療機構捲預繳式消費爭議無先例　議員斥損港形象促立法規管

港聞

撰文： 黃小冰

發布時間： 2 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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主攻嬰幼兒疫苗接種等服務的仁滙醫務集團懷疑結業，位於沙田新城市中央廣場的中心昨未有營業。 （陳靜儀攝攝）

本港罕有出現醫療機構疑執笠「走數」！仁滙醫務集團近日傳結業，執法部門暫接312宗舉報，政府昨成立跨部門專責小組跟進。醫學會指本港並無相關先例，議員斥事件如同健身中心結業風波有損香港形象，促立例規管。

提供嬰幼兒疫苗接種等服務的仁滙醫務集團（AMG）周三（4月30日）傳出結業，至今仍未有回應或證實結業傳聞。兩間分別位於尖沙咀及沙田的「仁滙體檢及疫苗中心」在前日（5月1日）公眾假期過後也無營業，連日多名已預繳醫療服務費用的顧客「摸門釘」，而門外包裹和信件均無人處理，包括消委會信件。多個苦主Whatsapp人數由數百至上千人不等。

消委會接157投訴　涉款逾百萬

政府昨晚宣布，已就事件成立由保安局、商經局、海關、警務處、衞生署及消委會組成的跨部門專責小組，以盡快處理有關個案及為涉事市民提供協助。

政府指，海關和警方截至昨午4時共接獲312宗相關舉報，海關正了解事件，如發現違反《商品說明條例》，會採取執法行動，呼籲已向仁滙預繳費用購買服務的市民，盡快聯絡海關。消委會就接獲157宗投訴，涉款逾100萬元，涉款最多的個案達17,040元；會方促請商戶盡快交代業務情況和後續安排。

衞生署昨稱非常關注事件，會在「基層醫療指南」、「疫苗資助計劃」和「長者醫療券計劃」下把仁滙暫時除名；又指如事件中有註冊醫生涉嫌違反專業操守，會將個案轉交醫委會跟進；至於涉及醫療服務提供，但屬醫護專業行為以外的業務安排，如商業推銷及收費等，則受其他相關法例規管，政府跨部門專責小組會跟進。

醫學會指無先例　涉醫療集團無權監管

醫委會成員、醫學會會長鄭志文向本報指，據其了解，過去並無相關先例。他指醫委會主要規管醫生在專業上的個人操守，如醫生涉盜竊等刑事罪行也會一併審視，若醫生被裁定專業失德，可被停牌或除牌，但相信是次主要涉及醫療集團的商業行為或財務問題等，會方無權監管，涉及追討賠償或規管團體營商料屬其他部門的工作。

本身為律師的立法會議員江玉歡形容，是次與舒適堡結業風波一樣，均涉及預繳式消費，責任誰屬就視乎何者與消費者簽約，但形容有關情況接二連三出現，由美容院、健身中心，就連醫療集團都「失守」，有損香港形象。

江強調《商品說明條例》並非「尚方寶劍」，無法保障預繳式消費，認為現有法例對消費者保障不足，且若無證據顯示交易涉不當銷售手法，便不涉商品說明問題。她建議參考澳洲，立法要求商戶設立指定信託戶口，存放顧客預付款項，直至按合約提供有關服務後才可將有關款項取出，進一步保障消費者權益。

衞署籲受影響嬰兒　可健康院打針

衞生署另指，轄下29間母嬰健康院均有為初生至5歲嬰幼兒提供免疫接種服務，受影響兒童家長可致電已登記健康院預約，到健康院諮詢醫護有關其子女未來所需接種疫苗；未曾登記兒童的家長可致電專綫2125 1188查詢，醫護可透過醫健通或家長提供「針咭」核對並評估個別兒童餘下所需要接種的疫苗及時間，並適時安排接種餘下疫苗。

另外，積金局指仁滙未有為3名員工繳交去年11月至今年2月的強積金供款及附加費，涉額約1.18萬元，正跟進有關欠款及附加費，並要求僱主立刻補交，否則會入稟法院向該公司作出民事申索，為受影響員工追討。

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