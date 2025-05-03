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仁滙醫務疑結業｜仁滙「無牌經營」惹「假針」恐慌　業界拆解診所毋須持牌籲市民勿擔心

港聞

撰文： 黃小冰

發布時間： 2 小時前

最後更新： 11 分鐘前

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衞生署日前指仁滙醫務集團「現時」並非持牌處所，惹來不少苦主恐慌，擔心先前接種到「假針」，甚至懷疑其他診所同樣「無牌」。業界解釋目前除醫院及日間醫療中心外，其餘診所均毋須持牌，籲市民無需擔心。

衞生署：爭取月內提交生效日期公告落實規管診所

自衞生署前日（1日）回覆查詢指，仁滙並非《私營醫療機構條例》下的持牌機構後，多個WhatsApp苦主群組有人表示擔憂先前所接種疫苗的安全性，質疑仁滙所提供疫苗會否過期或冒牌。

醫委會成員、醫學會會長鄭志文指，《條例》暫只接受醫院及日間醫療中心的牌照申請，仍未涵蓋其餘診所，故其餘診所均未需要持牌，又指「假藥」問題在香港很少發生，籲市民無需太過擔心。

被問到仁滙目前「無牌」是否合規，衞生署昨回覆本報時指，若涉事集團未有營運醫院及日間醫療中心，現時不會持有《條例》下的牌照。

署方稱正按私營醫療機構類型的風險程度，分階段落實《條例》，現正推展餘下私營醫療機構的規管制度，會爭取月內向立法會提交生效日期公告，落實《條例》中的診所及小型執業診所相關條文，在今年第四季接受診所牌照及小型執業診所豁免書的申請。

另外，不少苦主均說不知剩餘未打的針數該如何處理。西醫工會創會會長、兒科專科醫生楊超發指，現時各款疫苗均有足夠供應，未完成所有劑數疫苗接種者，可另找其他醫生繼續接種，又指母嬰健康院供應兒童疫苗已很齊全。

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和也指疫苗並不難找，受影響市民帶同針卡向坊間醫生諮詢如何銜接便可，且大部分疫苗接種時間有彈性，只要盡快補打並無問題。

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