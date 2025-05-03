五一黃金周｜旅客逼爆落馬洲站無法掃二維碼出閘　港鐵一度免拍卡疏導人流

網上流傳，港鐵落馬洲站昨日（2日）晚上因乘客過多，乘客未能連線上網使用車票二維碼。港鐵證實，昨日部分時段大量乘客同時啟動車票二維碼，車站內的流動數據和Wi-Fi未能應付，在晚上一度容許乘客免拍卡出閘。港鐵表示，已安排工程提升車站Wi-Fi 容量，比昨日提升一倍。

車站內流動數據及Wi-Fi一度未能應付流量

黃金周的第二日出現乘客逼爆落馬洲站的情況。港鐵表示，昨日車站需要按情況實施客流管理措施，包括分流排隊出入閘及暫停個別扶手電梯運作以控制客流速度等。昨日早上的落馬洲站入閘方向和晚上出閘方向，由於較多乘客同一時間透過手機啟動車票二維碼 (QR code) 以作乘車之用，車站的流動數據及免費 Wi-Fi 未能應付，以致乘客需要較長時間連接網絡取得車票二維碼。

港鐵表示，昨日晚上約9時45分至10時30分，因應出境高峰，按情況間歇性採取了乘客不用拍卡出閘的安排以疏導人流。

▲ 昨日（2日）旅客逼爆落馬洲站，乘客一度未能使用車票二維碼。（小紅書圖片）

▲ 昨日（2日）旅客逼爆落馬洲站，乘客一度未能使用車票二維碼。（小紅書FB圖片）

今日Wi-Fi容量將提升一倍 提醒乘客預早打開二維碼

港鐵稱，為應對網絡繁忙情況，已聯絡電訊網絡供應商在今日凌晨持續進行工程提升手機流動網絡數據的處理能力，亦已安排工程提升落馬洲站 Wi-Fi 容量，比昨日提升一倍。港鐵今日（3日）會繼續與電訊網絡供應商緊密協調，並按車站情況制定相應措施，車站今日會實施客流管理措施、加派人手協助乘客、以及加強乘客資訊，提醒過境旅客預先打開二維碼。

港鐵又呼籲乘客，可使用八達通或其他付費方式出入閘，如乘客透過手機下載八達通應用程式，乘客可於出發時預先使用 WeChat Pay 為八達通進行增值，抵站直接拍卡乘車。

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