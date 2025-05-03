仁滙醫務疑結業｜部分家長經嬰兒用品展購入套票　主辦荷花集團：已向仁滙查詢未獲回覆

仁滙醫務疑似結業，多名家長苦主表示，經由嬰兒用品展覽購買預繳收費套餐。展覽主辦公司事隔數日回應事件，表示已去信仁滙醫務集團了解，但截至今日（3日）仍未獲回覆，對此深感抱歉。

家長苦主的通訊群組中，不少家長指出購買預繳收費套餐，源於參觀由荷花集團主辦的嬰兒用品展覽期間，主辦公司「力推」仁滙醫務。有家長稱，仁滙醫務在多年的展覽中被選為「至尊品牌」，「次次大大個（攤）檔」。

有家長直言，「無荷花我根本唔會信呢啲所謂嘅預繳公司」，更有家長稱「跌咗兩萬（元）」，不會再參觀荷花集團的展覽和光顧集團。有家長則表示，以後參觀嬰兒用品展覽時，要加倍小心。

▲ 仁滙醫務懷疑已結業，荷花集團表示關注事件，已向仁滙查詢情況但未獲回覆。（荷花FB截圖）

仁滙醫務懷疑結業的消息傳出第三日，荷花集團在社交網站回應事件，表示對事件「深感關切」。集團表示，消息傳出後已聯絡仁滙醫務了解詳情，「然而，截至今日，仍未收到任何正式回覆，對於家長的詢問，我們未能在第一時間提供確切資訊，深感抱歉，望請見諒。」集團又關上留言區，不少網民以「嬲嬲」心情回應。

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