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中美關係｜林定國：美國加徵關稅企圖模糊一國兩制　制裁官員是「跨境欺壓」

港聞

發布時間： 27 分鐘前

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林定國批評，美國制裁內地和香港官員是「跨境欺壓」。（資料圖片）

中美關係持續緊張，律政司司長林定國批評，美國對香港加徵關稅違反世貿規則，企圖模糊一國兩制，又形容美國做法違反經濟學原則。對於美國早前制裁林在內的6名內地和香港官員，林定國稱美方做法是「跨境欺壓」，美方沒有理據干涉港府工作。

林定國今日（3日）出席電台節目時，回應美國上月起對香港加徵對等關稅。他批評美國將對內地加徵的關稅套用至香港，做法是模糊化一國兩制，「令到人認為香港同內地好似冇分別」，同時亦違反世貿規則。他表示，香港應對關稅時，會堅守《基本法》中賦予香港的零關稅和自由貿易等優勢。

林定國又形容，美國加徵對等關稅只是為處理貿易逆差帶來的問題，但連讀過經濟學的中學生，也會明白做法並不符合經濟學原則。

對於早前美國制裁林在內的6名內地和香港官員，林定國形容「做得呢份工就預咗」。美國以6人透過國安法進行「跨國鎮壓」為由制裁六人，林定國強調，政府掌握潛逃人士的違法證據，潛逃者亦應該接受審訊，做法並無違反國際法。他批評美國行為是「跨境欺壓」，強調港府維護國安的工作合情合理合法，美國沒有資格、亦沒有理據可以干涉。

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