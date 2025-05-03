國家安全｜據悉潛逃郭鳳儀父兄被捕　周一鳴：有人犯法即執法

國安處周三（4月30日）拘捕兩名男子，據悉是因協助干犯危害國家安全罪行的潛逃者郭鳳儀更改保單內容和提取保單結餘被捕。警務處處長周一鳴被問到今次行動是否首次有同類案件，以及會否開先例後有更多人被捕，他表示只要有人犯法，警方便會執法。

據悉兩名被捕男子為被指明潛逃者郭鳳儀的父親及二哥，相信是警方首次引用《維護國家安全條例》中的處理潛逃者資金罪採取行動。周一鳴今日（5月3日）檢閱首屆學警預備訓練課程的結業會操後，被問到今次是否首次有同類案件，以及會否開先例後有更多人被捕。他表示，任何法例立法後都會有首宗個案，「只要有人犯法，我們就會執法。」他強調，法例條文「寫得很清楚」，公眾亦容易查閱內容。

今年首三個月罪案數字下跌

上任「一哥」至今約一個月的周一鳴表示，今年首三個月的罪案數字下跌，但仍不能掉以輕心。他稱，未來會加強運用科技防範罪案和提高破案率。至於今日結業的首屆學警預備訓練課程，有116名學員，周表示第二屆課程已完成首輪招生，文憑試放榜後會展開下一輪招生。

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