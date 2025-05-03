北部都會區｜家計會原址重建元朗大樓　料新大樓最早2028年啟用服務北都

家庭計劃指導會的元朗安寧路大樓將會原址重建，預料重建後的大樓最快2028年啟用，提供診所、生育指導等服務。現時元朗大樓正提供的服務將會有調動。

家計會的元朗安寧路大樓在1973年啟用，大樓重建啟動儀式今日（3日）舉行。家計會主席、元朗大樓重建項目指導委員會委員黃汝霆表示，大樓各樓層已日漸老化，雖然已進行多次大規模修葺，但「工程亦愈見頻密，及發現不少破舊的位置實在難於修復。」家計會在賽馬會慈善信託基金捐款下，啟動大樓原址重建。

家計會副會長、重建指導委員會召集人殷巧兒表示，預計新大樓最早2028年啟用，屆時能提供更充足和完善的設施，預計新大樓將提供診所、支援健康生育的婚前及懷孕前檢查、生育指導服務、性教育等服務，亦會舉辦婦女會及社區健康教育活動。

因應大樓即將重建，目前大樓提供的服務將會調整，其中醫療服務將暫遷往同區的臨時診所，元朗婦女會則暫遷往上水婦女會運作，家計會稍後將公布相關服務調動詳情。

家計會會長顏婉嫦表示，元朗區日後將成為北部都會區的重要組成部分，期望家計會重建後，能為為元朗區和北部都會區居民，提供多元的「性與生殖健康」的醫療、輔導及教育服務，照顧市民在不同人生階段的需要。

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