  • 27°C
香港時間：202553日 (六) 22:23

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 仁滙醫務 DSE2025 五一黃金周 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

仁滙醫務疑結業｜海關警方共接998宗舉報消委會收458宗投訴　衞生署接34宗查詢

港聞

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 仁滙醫務 DSE2025 五一黃金周 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

衞生署指，若仁滙醫務集團中的註冊醫生涉嫌違反專業操守，會將個案轉交醫委會跟進。（彭大偉攝）

政府昨日（2日）公布就私營醫療機構仁滙醫務集團懷疑結業成立跨部門專責小組，政府發言人今日公布事件最新情況，截至今午5時，海關和警方共接獲998宗相關舉報，消委會接獲458宗相關投訴，衞生署接獲34宗相關查詢。

海關和警方接獲舉報總數，較昨日公布312宗多出686宗。政府發言人表示，有關執法部門正安排已舉報的市民錄取口供，以助搜證。執法部門正循《商品說明條例》的不良營商手法方向作跟進調查，如發現有違反《條例》的情況，會採取執法行動。

消委會促請有關私營醫療機構盡快交代業務情況及後續安排，以釋除消費者的疑慮。

衞生署的電話專線、電郵、WhatsApp共接獲34宗相關查詢。衞生署已因應查詢者的不同需要，提供相關的健康資訊和建議，例如如何安排子女在母嬰健康院接種疫苗等。衞生署轄下全港29間母嬰健康院，均有為初生至五歲嬰幼兒按照「香港兒童免疫接種計劃」提供免疫接種服務。衞生署的專線（2125 1188），每日上午9時至下午5時運作，直至另行通知。受影響家長也可以發送電子郵件至dhhelpdesk_2501@dh.gov.hk或WhatsApp短訊至6170 8006查詢。

政府跨部門專責小組已協調各部門工作，有關部門在假期期間繼續處理事件，向涉事市民提供一切可行的適切協助。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

仁滙醫務疑結業｜仁滙「無牌經營」惹「假針」恐慌　業界拆解診所毋須持牌籲市民勿擔心
今日 00:05
仁滙醫務疑結業｜仁滙「無牌經營」惹「假針」恐慌　業界拆解診所毋須持牌籲市民勿擔心
仁滙醫務疑結業｜部分家長經嬰兒用品展購入套票　主辦荷花集團：已向仁滙查詢未獲回覆
今日 13:40
仁滙醫務疑結業｜部分家長經嬰兒用品展購入套票　主辦荷花集團：已向仁滙查詢未獲回覆
仁滙醫務疑結業｜醫學會：醫療機構捲預繳式消費爭議無先例　議員斥損港形象促立法規管
今日 00:00
仁滙醫務疑結業｜醫學會：醫療機構捲預繳式消費爭議無先例　議員斥損港形象促立法規管

你可能感興趣

仁滙醫務疑結業｜仁滙「無牌經營」惹「假針」恐慌　業界拆解診所毋須持牌籲市民勿擔心
今日 00:05
仁滙醫務疑結業｜仁滙「無牌經營」惹「假針」恐慌　業界拆解診所毋須持牌籲市民勿擔心
仁滙醫務疑結業｜部分家長經嬰兒用品展購入套票　主辦荷花集團：已向仁滙查詢未獲回覆
今日 13:40
仁滙醫務疑結業｜部分家長經嬰兒用品展購入套票　主辦荷花集團：已向仁滙查詢未獲回覆
仁滙醫務疑結業｜醫學會：醫療機構捲預繳式消費爭議無先例　議員斥損港形象促立法規管
今日 00:00
仁滙醫務疑結業｜醫學會：醫療機構捲預繳式消費爭議無先例　議員斥損港形象促立法規管
結業 罪案 醫療機構 消委會 商品說明條例 海關 WhatsApp 網絡熱話 衞生署 疫苗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

凍齡男神｜謝霆鋒1歲半拜年片翻hit　出道28年堅持唔化妝經理人頭痛：上綜藝都素顏
凍齡男神｜謝霆鋒1歲半拜年片翻hit　出道28年堅持唔化妝經理人頭痛：上綜藝都素顏
WhatsApp AI圖｜免VPN免裝App！Perplexity AI登陸WhatsApp　簡單2步生成日本插畫風圖片
WhatsApp AI圖｜免VPN免裝App！Perplexity AI登陸WhatsApp　簡單2步生成日本插畫風圖片
莊錠欣入院︱莊錠欣一氧化碳中毒昏迷入院　Elkie命懸一線：這次真的太驚險
莊錠欣入院︱莊錠欣一氧化碳中毒昏迷入院　Elkie命懸一線：這次真的太驚險
急症室最長等候時間（05月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月03日 時間16:05）
清潔環保袋｜環保袋2個月無洗細菌量激增180倍　其中1款材質最易養菌【附清潔貼士】
清潔環保袋｜環保袋2個月無洗細菌量激增180倍　其中1款材質最易養菌【附清潔貼士】