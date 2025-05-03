仁滙醫務疑結業｜海關警方共接998宗舉報消委會收458宗投訴　衞生署接34宗查詢

政府昨日（2日）公布就私營醫療機構仁滙醫務集團懷疑結業成立跨部門專責小組，政府發言人今日公布事件最新情況，截至今午5時，海關和警方共接獲998宗相關舉報，消委會接獲458宗相關投訴，衞生署接獲34宗相關查詢。

海關和警方接獲舉報總數，較昨日公布312宗多出686宗。政府發言人表示，有關執法部門正安排已舉報的市民錄取口供，以助搜證。執法部門正循《商品說明條例》的不良營商手法方向作跟進調查，如發現有違反《條例》的情況，會採取執法行動。

消委會促請有關私營醫療機構盡快交代業務情況及後續安排，以釋除消費者的疑慮。

衞生署的電話專線、電郵、WhatsApp共接獲34宗相關查詢。衞生署已因應查詢者的不同需要，提供相關的健康資訊和建議，例如如何安排子女在母嬰健康院接種疫苗等。衞生署轄下全港29間母嬰健康院，均有為初生至五歲嬰幼兒按照「香港兒童免疫接種計劃」提供免疫接種服務。衞生署的專線（2125 1188），每日上午9時至下午5時運作，直至另行通知。受影響家長也可以發送電子郵件至dhhelpdesk_2501@dh.gov.hk或WhatsApp短訊至6170 8006查詢。

政府跨部門專責小組已協調各部門工作，有關部門在假期期間繼續處理事件，向涉事市民提供一切可行的適切協助。

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