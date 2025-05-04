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財爺網誌︱陳茂波：積極提升硬件設施增承載力　「活力環島長廊」料2031年落成

港聞

發布時間： 23 分鐘前

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財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波在網誌表示，政府正全力推動「無處不旅遊」，積極提升硬件設施，同時增加承載力和優化旅遊體驗。為承接持續增加的旅客量，當局重視提升每位訪客的旅遊體驗，形容是塑造「香港品牌」的關鍵，也是既「旺丁」亦能「旺財」的路徑。

陳茂波指，黃金周首兩天（5月1日及2日），共有近57萬名訪港旅客入境，其中來自內地的旅客接近49萬人次，較去年同期顯著增加31%，單是5月2日便有26萬7千人次的內地旅客，創疫後內地旅客單日入境人次新高。

當局在今年預算案提出，將紅磡站以南的臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標，陳茂波指會繼續透過「優化硬件」、「提升體驗」這兩大方向，全面增強香港各區海濱的魅力。

除了已啟用的東岸板道，板道東段、紅磡都市公園（第二期）及西營盤東邊街北休憩用地等項目，會在今年相繼完成。政府今年還會在中環、灣仔、北角及尖沙咀海濱，增設輕食飲品攤檔。政府亦正在推動建設全長約60公里的「活力環島長廊」，環島長廊至今已完成8成的路段銜接，目標是在2027年底前駁通9成，以期於2031年底前基本完成餘下工程。

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