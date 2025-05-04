低空經濟｜獲批試點項目公司稱香港具良好對外展示機會　高密度建設提供多元化應用場景

無人機應用範圍越來越廣，帶動其他產業和新興工種。發展低空經濟工作組早前公布首批38個低空經濟監管沙盒試點項目，涵蓋緊急救援、物流配送、維修和安全檢查、監測、低空基建設施等多個領域及不同應用場景。

《政府新聞網》訪問其中一家參與試點項目的公司負責人李坤煌，其公司的主要業務是在城市管理、巡查等領域應用無人機技術，公司的旗艦產品包括可供無人機自動充電和升降的「機場」，他期望日後技術發展成熟，「機場」可供各類無人機使用。

李坤煌看中香港豐富的自然地貌和高密度城市建設，為測試無人機提供多元化應用場景，而且香港是國際金融中心，公司可以在這裏找到非常好的融資渠道和對外展示產品的機會。

不過，他指香港人口密度非常高，在這裏飛行對無人機的性能有更高要求；在政策法規、民眾接受度上亦需要磨合。

投資推廣署創新及科技總裁黃煒卓認為，發展低空經濟為香港社會和經濟帶來不少效益，如加強智慧城市管理、推動創科發展，更可創造就業。黃又提到香港有豐富人才儲備和完善金融體制，相信可以吸引低空經濟行業的公司來港發展。

署方6月27日將舉辦低空經濟研討會，邀請業界分享技術應用場景，多名大學教授會分享科研成果。

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