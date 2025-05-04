學童健康｜研究指近7成弱勢家庭兒童對未來感悲觀　社協倡派早餐券提升學童生理健康

社區組織協會委託中文大學社會工作學系進行一項香港弱勢家庭兒童及青少年精神健康狀況研究，發現大多數弱勢兒童及青少年希望感較低，當中近7成對未來較為悲觀。社協建議當局設「學童早餐站」、推「學生早餐券」等提升學童生理健康。

研究於去年3月至今年5月進行，共收集640名受訪兒童及青少年的資料，其中638個樣本有效。受訪兒童及青少年的年齡範圍介乎5至20歲，平均年齡為11.2歲，其中530名來自弱勢家庭。

研究發現弱勢家庭的兒童及青少年在多個生活品質範疇均顯著低於對照組家庭，在生理健康、心理健康、情緒與表達、自主性、家庭關係與家庭生活、經濟資源、社交支持與學校環境等方面的差異最為明顯。

精神健康方面，弱勢家庭兒童及青少年的抑鬱傾向、焦慮傾向之平均分數均顯著高於對照組家庭兒童及青少年。弱勢家庭兒童及青少年的希望感顯著低於對照組，當中「輕微希望」的受訪者達64.7%，「中度希望」 及「高度希望」的受訪者不足3成，顯示大多數弱勢兒童及青少年希望感較低，對未來較為悲觀。

調查又發現，發現弱勢累積種類與生活品質之間普遍存在顯著負相關，顯示隨著弱勢類型數量的增加，兒童及青少年的生活品質，包括健康、心理、社交與教育等顯著下降。其他精神健康與行爲因素方面，弱勢種類越多者，在多數心理如希望感、抑鬱及焦慮傾向或行為如網絡成癮風險指標表現顯著不利傾向。

研究建議以「多層次、跨領域、針對性」為原則，強化弱勢家庭兒童及青少年的精神健康支援。社協建議設立「學童早餐站」、推行「學生早餐券」與「課後餐券計劃」等措施，提升學童生理健康。

當局亦應深化「三層支援模式」識別支援高風險學生引入「弱勢家庭識別因子」作為風險評估工具，並設立「高風險學生名冊」、文化適應 評估工具及教師培訓指引，提升整體校園支援效能。

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