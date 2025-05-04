  • 28°C
香港時間：202554日 (日) 19:03

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 仁滙醫務 DSE2025 五一黃金周 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

私煙｜涉利用長期病患僱主公屋單位作私煙儲存倉　海關拘兩外傭及檢20萬支私煙

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 仁滙醫務 DSE2025 五一黃金周 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

海關在上水進行反私煙行動，拘捕兩名外傭。

海關今日（4日）在上水進行反私煙行動，成功搗破一個以外傭為首的私煙團伙，瓦解兩個私煙儲存及分銷中心，拘捕2名外籍女傭，共檢獲約20萬支私煙，市值約90萬港元，應課稅值約66萬港元。

海關人員於早上在上水彩園邨發現兩名女子形跡可疑，及搬運多個尼龍袋，截查後發現約9萬支懷疑私煙，隨即帶同該兩名女傭返回邨內僱主的單位調查。其後再於兩個大約300呎的公屋單位內檢獲多約11萬支私煙。

經調查後發現第一名被捕人士40歲，受僱約2年，負責照顧一名長者。 第二名被捕人士48歲，受僱約10年，負責照顧長期病患的僱主。

點擊圖片放大
+3
+2

兩名涉案人士均涉嫌利用僱主的公屋單位作為私煙儲存倉庫。她們把單位用作收貨地址，以「螞蟻搬家」的形式收集私煙，減低被僱主發現的機會。兩名涉案人士藉着同屋僱主缺乏自理能力，把私煙收藏於個人物品當中，趁假日清晨時分外出分銷私煙，企圖瞞天過海。海關會繼續追查私煙來源及去向，不排除有更多人被捕。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

罪案 外傭 公屋 海關 上水

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

魏浚笙受傷︱Jeffrey拍戲發生意外頸部受傷送院　經理人交代魏浚笙最新情況
魏浚笙受傷︱Jeffrey拍戲發生意外頸部受傷送院　經理人交代魏浚笙最新情況
急症室最長等候時間（05月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月04日 時間16:05）