私煙｜涉利用長期病患僱主公屋單位作私煙儲存倉　海關拘兩外傭及檢20萬支私煙

海關今日（4日）在上水進行反私煙行動，成功搗破一個以外傭為首的私煙團伙，瓦解兩個私煙儲存及分銷中心，拘捕2名外籍女傭，共檢獲約20萬支私煙，市值約90萬港元，應課稅值約66萬港元。

海關人員於早上在上水彩園邨發現兩名女子形跡可疑，及搬運多個尼龍袋，截查後發現約9萬支懷疑私煙，隨即帶同該兩名女傭返回邨內僱主的單位調查。其後再於兩個大約300呎的公屋單位內檢獲多約11萬支私煙。

經調查後發現第一名被捕人士40歲，受僱約2年，負責照顧一名長者。 第二名被捕人士48歲，受僱約10年，負責照顧長期病患的僱主。

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兩名涉案人士均涉嫌利用僱主的公屋單位作為私煙儲存倉庫。她們把單位用作收貨地址，以「螞蟻搬家」的形式收集私煙，減低被僱主發現的機會。兩名涉案人士藉着同屋僱主缺乏自理能力，把私煙收藏於個人物品當中，趁假日清晨時分外出分銷私煙，企圖瞞天過海。海關會繼續追查私煙來源及去向，不排除有更多人被捕。

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