許瑋甯懷孕︱《不夠善良的我們》許瑋甯「成功造人」　懷孕4個月「升呢」做媽媽

【許瑋甯 / 邱澤 / 新手媽媽】參演《她和她的她》、《不夠善良的我們》的台灣女星許瑋甯懷孕！現年40歲的許瑋甯在2021年與邱澤合作電影《當男人戀愛時》時戲假情真擦出愛火，在同年12月宣布結婚。許瑋甯今年因為明顯減少工作量，原來她已「成功造人」現懷孕4個月。

據台灣媒體報道，今年減少工作量的許瑋甯在過去3個月僅出席一次公開活動，當時她身穿鬆身針織洋裝，親友透露，當時品牌方面得知喜訊，對許瑋甯十分呵護，官方的活動照更特別修飾過才統一發放。

【娛圈喜訊】與邱澤合作《當男人戀愛時》擦出愛火 許瑋甯晒鑽戒宣布婚訊

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許瑋甯懷孕︱家庭事業兩得意

據悉，許瑋甯自從《不夠善良的我們》殺青後，她為備孕拒絕多部戲約，成功懷孕後亦相當低調，直到現在懷孕已4個月，親友才敢透露喜訊。

許瑋甯近年可說家庭事業兩得意，主演作品《她和她的她》、《不夠善良的我們》大受歡迎外，更連兩年拿金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎，如今更將「升呢」做媽媽。

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