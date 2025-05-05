  • 28°C
香港時間：202555日 (一) 11:41

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

許瑋甯懷孕︱《不夠善良的我們》許瑋甯「成功造人」　懷孕4個月「升呢」做媽媽

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

許瑋甯「升呢」做媽媽。

【許瑋甯 / 邱澤 / 新手媽媽】參演《她和她的她》、《不夠善良的我們》的台灣女星許瑋甯懷孕！現年40歲的許瑋甯在2021年與邱澤合作電影《當男人戀愛時》時戲假情真擦出愛火，在同年12月宣布結婚。許瑋甯今年因為明顯減少工作量，原來她已「成功造人」現懷孕4個月。

據台灣媒體報道，今年減少工作量的許瑋甯在過去3個月僅出席一次公開活動，當時她身穿鬆身針織洋裝，親友透露，當時品牌方面得知喜訊，對許瑋甯十分呵護，官方的活動照更特別修飾過才統一發放。

【娛圈喜訊】與邱澤合作《當男人戀愛時》擦出愛火　許瑋甯晒鑽戒宣布婚訊

點擊圖片放大
+4
+3

許瑋甯懷孕︱家庭事業兩得意

據悉，許瑋甯自從《不夠善良的我們》殺青後，她為備孕拒絕多部戲約，成功懷孕後亦相當低調，直到現在懷孕已4個月，親友才敢透露喜訊。

許瑋甯近年可說家庭事業兩得意，主演作品《她和她的她》、《不夠善良的我們》大受歡迎外，更連兩年拿金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎，如今更將「升呢」做媽媽。

點擊圖片放大
+11
+10

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【減肥秘訣】《誰是被害者》許瑋甯1年勁減22磅脂肪　揭5招塑造纖瘦長腿螞蟻腰
17:31 2020/05/20
【減肥秘訣】《誰是被害者》許瑋甯1年勁減22磅脂肪　揭5招塑造纖瘦長腿螞蟻腰
謝霆鋒演唱會︱謝婷婷未能親赴謝霆鋒演唱會感難過　貼兄妹童年照為哥哥打氣拉姑到場撐愛子
10:56 2025/04/25
謝霆鋒演唱會︱謝婷婷未能親赴謝霆鋒演唱會感難過　貼兄妹童年照為哥哥打氣拉姑到場撐愛子
麻甩媽咪︱余香凝去年歷小產傷痛　當媽媽後變細膽：擔心子女失去自己
21:31 2025/04/14
麻甩媽咪︱余香凝去年歷小產傷痛　當媽媽後變細膽：擔心子女失去自己
大S徐熙媛女兒｜汪小菲帶大S女兒回北京逛街溜冰　粉絲偶遇驚呼：小玥兒神似媽媽
12:07 2025/04/24
大S徐熙媛女兒｜汪小菲帶大S女兒回北京逛街溜冰　粉絲偶遇驚呼：小玥兒神似媽媽

你可能感興趣

【減肥秘訣】《誰是被害者》許瑋甯1年勁減22磅脂肪　揭5招塑造纖瘦長腿螞蟻腰
17:31 2020/05/20
【減肥秘訣】《誰是被害者》許瑋甯1年勁減22磅脂肪　揭5招塑造纖瘦長腿螞蟻腰
謝霆鋒演唱會︱謝婷婷未能親赴謝霆鋒演唱會感難過　貼兄妹童年照為哥哥打氣拉姑到場撐愛子
10:56 2025/04/25
謝霆鋒演唱會︱謝婷婷未能親赴謝霆鋒演唱會感難過　貼兄妹童年照為哥哥打氣拉姑到場撐愛子
麻甩媽咪︱余香凝去年歷小產傷痛　當媽媽後變細膽：擔心子女失去自己
21:31 2025/04/14
麻甩媽咪︱余香凝去年歷小產傷痛　當媽媽後變細膽：擔心子女失去自己
許瑋甯 娛樂人物職業 演員 電影 電視劇 新手爸媽 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！
飲食攻略·二十四節氣立夏｜暑濕困脾恐誘便秘心煩　中醫拆解5大養生食材+祛濕湯水
飲食攻略·二十四節氣立夏｜暑濕困脾恐誘便秘心煩　中醫拆解5大養生食材+祛濕湯水
謝婷婷再做媽媽︱謝霆鋒再做舅父　謝婷婷與男友騷超聲波照宣布懷孕
謝婷婷再做媽媽︱謝霆鋒再做舅父　謝婷婷與男友騷超聲波照宣布懷孕
急症室最長等候時間（05月05日 時間04:05）
急症室最長等候時間（05月05日 時間04:05）
尖子培育｜如何培育女兒成為傑出領袖？ 哈佛研究：父母必讀4大秘笈
尖子培育｜如何培育女兒成為傑出領袖？ 哈佛研究：父母必讀4大秘笈