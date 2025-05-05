親子活動｜賽馬會理財同樂日寓教於學 朱凱婷身敎女兒制定家庭預算

由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「香港賽馬會智理財教育」計劃，旨在為全港高小學生提供優質的理財教育，提升學生的理財知識和價值觀，建立負責任的財務行為，及早培養理財能力。

計劃上周於長沙灣英華小學舉辦「親子理財同樂日（KOL 及傳媒專場）」，吸引近 30 對適齡親子（小學三年級至中學一年級）參與。一系列特別設計、寓教於樂的互動體驗，讓學童在輕鬆愉快的氛圍中學習實用的理財知識，培養終生受用的財務素養。

▲ 「香港賽馬會智理財教育計劃」首席研究員姚偉梅教授介紹計劃詳情。

「香港賽馬會智理財教育」計劃首席研究員姚偉梅教授主持開幕並分享：「家庭是孩子理財教育的第一課堂，家長是孩子最初且影響深遠的理財導師。為此，本計劃提供系統且多元的理財教育課程與實踐體驗，包括豐富的理財學習資源，親子理財活動，及家長講座。希望通過資源共享，提升公眾對理財教育的重視，以親子互動和家長的言傳身教，為孩子建立良好的理財習慣，奠定堅實的理財素養基礎，從而培養他們正確的理財價值觀。」

在首個環節，參加者化身為「小小理財家」參與由浩觀創業基金設計的模擬市集。參加者在不同場景中使用虛擬貨幣進行購物決策，親身體驗預算規劃和理性消費等實用理財技能。活動結束後，導師帶領總結分享，與參加者討論在市集中消費選擇的背後

動機，幫助他們建立健康的理財態度。

▲ 周家蔚、湯盈盈、朱凱婷攜子女出席

在第二環節，一眾參加者在專業導師帶領下，試玩計劃推出的理財主題桌遊《森林理財奇兵 2.0 》。該套桌遊由家福會理財教育中心製作，並與桌遊出版商空中棋園及本地圖文作家大泥共同設計而成，旨在於家庭層面推動理財教育。

周家蔚、湯盈盈、朱凱婷攜子女出席，與親子 KOL 及多組家庭共同體驗活動，並分享教導子女理財的心得與活動收穫。朱凱婷表示，「隨著女兒逐漸長大，我會讓她參與制定家庭預算，共同決定簡單的財務事項，培養她對家庭的責任感。昨日的遊戲不僅讓她學會平衡個人需求和長期目標，也讓我們的關係更加緊密。」

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