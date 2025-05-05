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謝婷婷男友︱謝婷婷筍盤男友Mathew背景曝光　譜姊弟戀甜蜜宣布有喜做媽媽

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

謝婷婷分享與男友Mathew合照宣布再做媽媽。

【謝婷婷 / 謝婷婷懷孕 /  謝婷婷男友】謝霆鋒妹妹謝婷婷（Jennifer）在香港時間的昨晚近9時，突然在個人社交平台上載與男友Mathew合照，相中的謝婷婷拿住超聲波照宣布再做媽媽。同時，她更分享自己
挺巨肚去做產檢、大女Sara吻她的孕肚等照片分享喜悅。

現年42歲謝婷婷在2019年突然宣布誕下女兒Sara，之後母女便移居加拿大生活，至於女兒生父是誰卻一直沒公開。在今年情人節，謝婷婷在社交平台放閃，公開外籍靚仔男友Mathew的容貌，同時表示在蜜運之中。

謝婷婷再做媽媽︱謝霆鋒再做舅父　謝婷婷與男友騷超聲波照宣布懷孕

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謝婷婷男友︱學霸男友年青有為

謝婷婷男友Mathew年齡約35歲左右，即是較婷婷年輕7年。Mathew屬「筍盤男友」，身形健碩高大外，屬澳洲人的他畢業於斯威本科技大學（Swinburne University of Technology）工業和產品設計系，在學期間在學期間成績優異，曾獲全額獎學金，可說是一名學霸。

Mathew曾從事零售業、房地產業、傳媒業工作，在2020年年初，他為一間大型家具零售連鎖店KING從澳洲到加拿大溫哥華工作，在2023年起晉升為零售總監，負責領導北美零售策略。

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謝婷婷男友︱Mathew超寵愛婷婷

在他的社交平台所見，Mathew平時喜歡運動，眾所周知謝婷婷熱愛網球，二人的確十分匹配。

另外，Mathew還喜歡下廚，謝婷婷便曾在IG上分享一張早餐照，並寫：「So spoiled（every morning）」（被寵壞了，每天早上），即是男友每天為她煮早餐，非常甜蜜，同時他也十分愛錫Sara，在社交平台照片可見，Mathew常與Sara一起玩耍，相處融洽。

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