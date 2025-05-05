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馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授

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撰文： 文體藝Online

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

馬德鐘與太太合拍影片，大談健康資訊。（Youtube 截圖）

【馬德鐘 / 張筱蘭 / 視帝 /香港大學】現年56歲的視帝馬德鐘（馬神）儘管一度陷入桃色醜聞，幸與太太張筱蘭（Marjorie）最終可走出風雨，馬德鐘與張筱蘭近年不時放閃晒恩愛。

日前，馬德鐘就邀請太太上他的個人YouTube頻道，馬德鐘更稱太太為「博士」。

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馬德鐘太太︱尊稱張筱蘭為博士

結婚逾32載的馬德鐘最近於YouTube上發布一段與太太張筱蘭合拍影片，並留言「甚麼才是真正的健康？我跟太太張筱蘭博士對談」，影片中馬德鐘向大家介紹：「歡迎我太太Doctor Karen」

其後張筱蘭講到：「由好早嘅時候，我就開始進行我自己嘅科研嘅工作，咁讀完碩士之後都讀咗博士學位，咁喺2003年博士學位就完成咗，當時我就係做一啲關於呢個健康長壽，同埋人嘅壽命有冇一個所謂嘅limit。」

從中可見張筱蘭相當專業地向觀衆分享健康資訊及生活方式，談吐閒非常自信、有條理，可說美貌與智慧並存。

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馬德鐘太太︱張筱蘭坐擁多項成就

張筱蘭本身擁有多項成就，於2003年取得香港科技大學哲學博士後，先後於意大利、瑞士及法國進行博士後研究。

之後開始擔任香港大學秀圃老年研究中心的名譽研究員、社會工作及社會行政學系的名譽助理教授。

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馬德鐘太太︱馬德鐘早前婚姻頻亮紅燈

其實馬德鐘與太太張筱蘭於中學初認，18歲時兩人相戀，歷經7年愛情長跑後於25嵗步入婚姻殿堂，至今攜手走過32載婚姻，育有一子馬在驤。

初入行無名無利的馬德鐘經濟困窘，即使晉升男主角仍陷拖欠卡數、無錢食飯的窘境，但太太始終堅定不離，陪馬德鐘度過事業低谷及喪母之痛，可謂是十分重情義！

可是，馬德鐘入行後，曾與TVB多位花旦佘詩曼、胡定欣、葉璇、郭羨妮、郭可盈等傳緋聞，另又捲入桃色醜聞，幸浪子回頭金不換，張筱蘭選擇原諒丈夫，現在夫妻間恩愛如初。

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